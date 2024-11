Evento voltado para a educação de Londrina destacará os 90 anos do município

O Londrina Mais Histórias, edição 2024 começa nesta quinta-feira (28), às 9h, no Parque de Exposições Governador Ney Braga (Av. Tiradentes, 6.275, zona oeste) e terá como foco os 90 anos da cidade. Voltado à comunidade escolar do município, o evento segue até sábado e contará com mais de 100 estandes, 11 palestras, apresentação de trabalhos escolares e outras atividades, além de food-trucks e de um restaurante. A entrada é gratuita e qualquer pessoa pode visitar.





“O Londrina Mais é sempre um evento emocionante, cheio de gente, todos que visitam saem encantados de lá. É uma grande festa da educação londrinense, onde todas as escolas estarão representadas”, comentou a secretaria municipal de educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.





Oferecido pela Prefeitura de Londrina desde 2017, por meio da secretaria municipal de Educação, o Londrina Mais Histórias se encontra em sua 7ª edição. No primeiro dia, após a abertura, será lançada a 5ª edição da revista eletrônica “Rede Londrina 90 anos: trajetória da educação no município”.





A revista conta com poemas, entrevista, artigos e histórias das instituições escolares, distribuídas em 11 seções. A publicação foi produzida por meio do trabalho de professores, alunos, gestores, equipes pedagógicas da SME e outros envolvidos com a educação municipal de Londrina. A revista Rede Londrina será disponibilizada gratuitamente após o lançamento, via internet.





