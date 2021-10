Londrina terá campus do novo Instituto Federal Paranaense e será sede da reitoria

Londrina foi escolhida para receber um dos dez novos institutos federais de educação que serão criados pelo Governo Federal. A medida foi anunciada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nesta quarta-feira (20), durante sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O município vai receber o campus do novo Instituto Federal Paranaense e será sede da reitoria. A cidade terá dois órgãos federais de educação, uma vez que já conta com o IFPR (Instituto Federal do Paraná).

A implantação da nova unidade foi divulgada pela assessoria da deputada federal Luísa Canziani, que participou das articulações para a realização da iniciativa, junto a outros integrantes da bancada federal paranaense. A instalação de uma reitoria em Londrina, inclusive, foi assunto de discussão em duas reuniões com a Comissão de Infraestrutura da cidade, que conta com representantes do setor produtivo, promovidas durante esse mês e em setembro.

Além de Londrina, Maringá também será contemplada com uma nova entidade, o Instituto Federal do Norte do Paraná. Com isso, o estado passará a contar com três institutos federais distintos, sendo que o IFPR continuará a ter sua reitoria em Curitiba. De acordo com o Ministério da Educação, a reitoria de Londrina será responsável pelas unidades de Arapongas, Ivaiporã, Pitanga, Telêmaco Borba, Jacarezinho e Jaguariaíva.