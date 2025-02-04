Pesquisar

Aos 17 anos

Londrinense obtém nota para aprovação em 89 da 90 faculdades públicas de Medicina do Enem

Redação Bonde com assessoria de imprensa
04 fev 2025 às 18:14

Divulgação
A estudante londrinense Catharina Barbosa Spegiorin, de 17 anos, alcançou um grande feito no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e garantiu aprovação em 89 de 90 universidades públicas de Medicina do Brasil pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Com uma nota final de 826,54 pontos e desempenho impecável na prova de Ciências Humanas, na qual acertou todas as questões, a aluna do Colégio Premier by Wezen de Londrina consolidou-se entre os melhores desempenhos do país. 


Catharina conta que sua motivação para buscar um desempenho tão alto no vestibular foi o interesse em pesquisa científica e formação acadêmica. "Decidi pagar o preço do alto desempenho motivada pela busca de oportunidades ímpares em instituições como USP, Unicamp, Unesp e UFMG, cujos processos de admissão são extremamente concorridos e desafiadores. Além disso, a paixão pela Medicina e pelo cuidado para com o próximo me incentivaram a entrar de cabeça nos livros", conta Catharina. 

Ela lembra que sua rotina foi intensa. Nos últimos 12 meses, estudou de domingo a domingo por cerca de 9 a 13 horas por dia. “Assisti a muitas aulas no colégio que foram primordiais para adquirir o conteúdo exigido pelos editais. Outra etapa fundamental do meu cronograma era o estudo ativo – por meio da resolução de questões, principalmente.”


Entre os desafios enfrentados, ela destaca a pressão psicológica e a necessidade de resiliência para lidar com frustrações. Ao longo dos três anos do Ensino Médio, ela fez psicoterapia e contou com o apoio da equipe pedagógica. “Manejar minhas expectativas sobre o futuro foi, certamente, a maior pedra no caminho. Como ninguém presta um vestibular desejando a reprovação, entendi ser importante desenvolver  inteligência emocional para encarar mais equilibradamente tanto os desejos frustrados, quanto os supridos", aponta.

Diante de tantas opções, a escolha da aluna foi a FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), a maior da América Latina e a única instituição brasileira classificada entre as 100 melhores do mundo. “A oportunidade de ingresso na produção científica nacional e internacional, porte dos hospitais-escola, corpo docente formado pelos principais profissionais em seus respectivos departamentos e um apreço pessoal pela cidade de São Paulo me fizeram escolher a USP", justifica. 


O professor de Sociologia e coordenador do Ensino Médio da instituição, Marcos Ursi Corrêa de Castilho, celebrou a conquista. "Primeiramente, um sentimento de realização por ter participado da preparação dela. A Catharina se mostrou sempre uma aluna muito comprometida com seus objetivos, muito focada em seu trabalho e com muito talento. Chamava também muito nossa atenção a reverência dela com os professores, a gentileza, a disposição para aprender e sempre o sorriso no rosto", destacou.


Um dos principais especialistas em Enem do Paraná e coordenador de orientação pedagógica do colégio, o professor Alisson Henrique Moreira Sanches lembrou da dedicação de Catharina aos estudos. "O grande diferencial foi uma rotina de estudos bem estruturada, com acompanhamento de desempenho periódico e o foco e a dedicação dela, que foram fundamentais", destacou.

