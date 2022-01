Mais 54 vagas são ofertadas para curso de Eletricista Automotivo em Rolândia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Assistência Social de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) abriram, nesta sexta-feira (7), 54 vagas para o curso profissionalizante gratuito de Eletricista Automotivo. As aulas serão ministradas em três turmas: de manhã, das 8h30 às 12h30; de tarde, das 13h30 às 17h30; e de noite, das 18h30 às 22h30.



O evento é uma parceria da Central Municipal de Cursos, da Prefeitura de Rolândia, com o Senai e a Volkswagen. As aulas acontecerão na carreta que estará estacionada no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Nobre. As inscrições podem ser feitas nos três Centros de Referência de Rolândia, das 9h às 16h.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE