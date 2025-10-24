Mais de 17 mil candidatos disputam vagas na Universidade Estadual de Londrina

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) aplica domingo (26) e segunda-feira (27) as provas do Vestibular 2026 para 17.296 candidatos. Nesta edição, o processo seletivo é realizado em fase única, com dois dias de prova – o primeiro para todos os inscritos, e o segundo apenas para candidatos aos cursos de maior concorrência. Os portões dos locais de provas serão abertos às 13h20, com início das provas às 14 horas.





A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) reforça a importância de os candidatos chegarem com antecedência mínima de uma hora ao local, para evitar contratempos e atrasos. É obrigatório apresentar um documento de identificação original com foto, além de levar caneta com corpo transparente e carga de cor preta ou azul-escura.

Publicidade

Publicidade





No primeiro dia, serão utilizados 48 locais de provas, entre o Campus Universitário, outras universidades e escolas públicas e privadas, além de unidades penais de Londrina. Já na segunda-feira (27), as provas serão realizadas em 23 locais, para 12.151 inscritos. Os candidatos devem consultar o cartão de inscrição, disponível no site do Vestibular, para verificar o endereço e a sala de realização das provas.





Nos casos de perda, roubo ou furto de documento oficial de identificação, a Cops realiza um plantão para atendimento aos candidatos. O serviço funcionará na sede da Coordenadoria, no Campus da UEL, nos dois dias de provas, das 8h30 às 12h. É necessário ter em mãos o boletim de ocorrência para comprovar a ausência do documento.

Publicidade





Números do Vestibular 2026





Publicidade

Nesta edição do Vestibular UEL, são ofertadas 2.019 vagas, em 53 cursos de graduação presenciais. O curso de Medicina registra a maior procura e maior concorrência no sistema universal do Vestibular 2026, com 5.816 candidatos inscritos e 135,35 candidatos por vaga. Na sequência estão: Biomedicina (47,86), Psicologia (33,35), Ciência da Computação (25,93) e Ciência de Dados e Inteligência Artificial (18,94).





Do total de inscritos, 10.750 candidatos prestam exclusivamente pelo sistema universal, 4.871 candidatos concorrem na modalidade proveniente de escola pública, 955 estudantes se inscreveram no sistema de cotas negro de escola pública, 440 estudantes se inscreveram como negro independente do percurso formativo e 280 candidatos optaram pela modalidade pessoa com deficiência (PcD). O total de treineiros foi de 1.471.

Publicidade





O Vestibular 2026 registra candidatos inscritos de 23 estados brasileiros. A maioria, 13.197, é do estado do Paraná, sendo 6.498 estudantes provenientes da cidade de Londrina. Outros 3.266 são do estado de São Paulo e 833 de outros estados.





A maioria das inscrições no Vestibular é de pessoas que se identificam com o gênero feminino, totalizando 10.734 candidatas, mais de 62%. Entre os inscritos que se identificam com o gênero masculino, são 6.562. Com relação à idade, o candidato mais velho tem 73 anos e concorre ao curso de Medicina. O mais novo tem apenas 13 anos e prestará Educação Física.

Publicidade





Formato aprimorado





Publicidade

Nesta edição, o Vestibular UEL tem seu formato aprimorado, em fase única de dois dias. Todos os candidatos inscritos participam do primeiro dia, quando é aplicada a Prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de múltipla escolha abrangendo todas as áreas do conhecimento, além da Prova de Redação, com proposta única no formato dissertativo-argumentativo. A duração da prova é de cinco horas.





No segundo dia, realizam a Prova de Conhecimentos Específicos apenas os candidatos inscritos nos seguintes cursos: Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design de Moda, Design Gráfico, Direito, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. As provas incluem 9 questões discursivas, distribuídas entre a disciplina de Sociologia (comum e obrigatória para todos os cursos) e duas disciplinas indicadas como prioritárias pelos Colegiados dos cursos. A prova tem duração de três horas.

Publicidade





Cronograma



