Matrículas para a rede estadual de ensino do Paraná começam nesta quarta

Começa nesta quarta-feira (1º) o período de matrículas na rede pública estadual do Paraná para o ano letivo de 2026. O processo, organizado pela Seed (Secretaria Estadual da Educação), será feito em três etapas e deve ser feito preferencialmente pela Área do Aluno, acessada com CPF e celular cadastrados.





A primeira etapa acontece de 1º a 15 de outubro e inclui a rematrícula de estudantes que já frequentam a rede estadual e permanecerão na mesma escola em 2026. Nesse mesmo período, ocorre o Processo Classificatório, destinado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que desejam ingressar na Educação Profissional e aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio que pretendem continuar no Subsequente.

Também entre 1º e 29 de outubro novos estudantes vindos de outras redes, ex-alunos que desejam retornar ou aqueles que ainda não possuem CGM, devem atualizar seus dados cadastrais por meio do formulário disponível na Área do Aluno.





A segunda etapa será de 10 a 21 de novembro, com as matrículas no 6º ano do Ensino Fundamental para estudantes do 5º ano das redes municipais e na 1ª série do Ensino Médio para alunos que concluem o 9º ano.

Já a terceira etapa ocorrerá de 1º a 12 de dezembro, quando será possível solicitar transferência para uma instituição de preferência, diferente daquela em que o estudante esteve em 2025 ou da direcionada pela Secretaria. Nesse período, também poderão ser feitas novas tentativas de ingresso na 1ª série da Educação Profissional ou em um Curso Subsequente, além das matrículas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos).





Segundo o secretário da Educação, Roni Miranda, o processo de matrícula é essencial para a organização do próximo ano letivo. “É fundamental para que possamos planejar com segurança e qualidade o atendimento de cada estudante em 2026. O formato digital garante mais agilidade para as famílias e otimiza a gestão das escolas”, afirmou.

