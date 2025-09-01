Pesquisar

OPORTUNIDADE PARA ESTUDANTES

Ministério Público de Londrina abre teste seletivo para estagiários

Redação Bonde com assessoria de imprensa
01 set 2025 às 11:19

Foto: Divulgação
O MPPR (Ministério Público do Paraná (MPPR) em Londrina divulga edital de abertura para o processo seletivo de estagiários de Ensino Médio regular e profissionalizante. A seleção tem como objetivo preencher vagas que venham a surgir a partir de 13 de janeiro de 2026, além de formar cadastro de reserva.


O certame destina-se ao preenchimento de vagas de estágio na Coordenação Administrativa e nas Promotorias de Justiça da Comarca de Londrina. Serão ofertadas vagas para o período vespertino, conforme a demanda.

Requisitos

Podem se candidatar alunos que, até 13 de janeiro de 2026 ou durante a validade do certame, completem 16 anos e estejam matriculados: nos dois últimos anos do ensino médio regular; ou a partir do primeiro ano do ensino médio profissionalizante.

Jornada

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.050,00, além de auxílio-transporte de R$ 264,00. A jornada será de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Atividades do estágio

As atribuições incluem atendimento ao público, organização de arquivos, elaboração de documentos, uso de ferramentas de escritório e apoio administrativo geral, sempre sob supervisão.

Processo seletivo

A seleção será composta por duas etapas: prova objetiva e entrevista, ambas classificatórias. A prova será aplicada em 22 de outubro de 2025, com duração de 4 horas, e conterá 45 questões de múltipla escolha.

Somente os 57 candidatos mais bem classificados, com nota mínima de 65 pontos, serão convocados para a entrevista, prevista para ocorrer entre os dias 5 e 7 de novembro de 2025.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e estarão abertas entre 1º de setembro (12h30) e 30 de setembro de 2025 (18h30). Os interessados devem preencher a ficha disponível no link http://bit.ly/4mwHddPou acessar o QR Code disponível no edital.


Para confirmar a inscrição, é necessário entregar presencialmente na sede do MPPR em Londrina, os seguintes documentos: Cópia do RG e CPF, Ficha de inscrição impressa e assinada, Declaração de matrícula.


A entrega pode ser feita por terceiros, desde que a ficha esteja assinada pelo candidato. Após o recebimento dos documentos, será entregue um comprovante de inscrição, indispensável para o dia da prova.

Divulgação de resultados

O gabarito oficial será publicado até 23 de outubro de 2025, e o resultado final estará disponível no site do MPPR (www.mppr.mp.br ) e na sede da instituição em Londrina no dia 10 de novembro de 2025. A validade do certame é de 1 ano, podendo os candidatos ser convocados dentro deste prazo, conforme surgimento de vagas e interesse institucional.

