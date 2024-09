Ministério Público denuncia professora de escola de Jaguapitã por homofobia contra aluna

Uma aluna de Jaguapitã, no Norte Central do Estado, registrou uma denúncia por homofobia contra uma professora de uma escola pública. Conforme apurou o MPPR (Ministério Público do Paraná), em abril de 2024, a docente teria proferido ofensas contra uma aluna lésbica durante uma aula e diante dos outros alunos.





A denúncia aponta que a professora teria injuriado a vítima, “ofendendo a dignidade, em razão de sua orientação sexual, ao dizer que o fato de gostar de mulher era ‘um desperdício, falta de homem de dedo grosso e falta de Deus’, além de dizer que a vítima era uma ‘menina relaxada’, devido ao estilo de roupa que vestia, que não seguia o padrão social de feminilidade”.

Além da condenação da denunciada pelo crime de homofobia (com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão e multa), o Ministério Público pede reparação por danos morais no valor mínimo de R$ 10 mil.





O processo corre sob sigilo para proteção da vítima.