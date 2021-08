Ministério Público do PR lança edital para selecionar estagiários

O MPPR (Ministério Público do Paraná) lançou nesta sexta-feira (27) o Edital N.º 138/2021, que estabelece as orientações para o processo seletivo para estagiários do Ensino Médio regular e profissionalizante. Os estagiários deverão atuar a partir de 5 de janeiro de 2022 na Coordenação Administrativa e Promotorias de Justiça da Comarca de Londrina.

Poderão se inscrever alunos que completarão 16 anos até 8 de dezembro de 2022 e que estejam com 16 anos completos no ato da contratação. Os candidatos devem estar matriculados em qualquer um dos dois últimos anos do ensino médio regular ou a partir do primeiro ano do ensino médio profissionalizante.





Conforme descrito no edital, os estagiários receberão bolsa-auxílio de R$ 918,40, mais auxílio-transporte no valor de R$ 198,00, com carga horária de 4 horas diárias de segunda a sexta-feira. As atividades a serem exercidas incluem atendimento ao público, classificação e organização de arquivos, formulação de relatórios, dentre outras funções detalhadas no edital.

As inscrições terão início na terça-feira (31), a partir das 13h30, e seguem até 30 de setembro, às 17h30. A partir do começo do prazo, as inscrições estarão disponíveis neste link. Os documentos necessários para completar a inscrição estão listados no edital (acesse aqui).

(Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg)





