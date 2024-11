Mulheres na Ciência: professora da UTFPR é selecionada pelo CNPq

A professora Alessandra Machado Lunkes, da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), campus Francisco Beltrão (Sudoeste), foi uma das selecionadas no edital Atlânticas, promovido pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e que financiará o envio ao exterior de 69 pesquisadoras negras, indígenas, quilombolas e ciganas brasileiras. A docente da UTFPR irá desenvolver emulsões naturais que têm o potencial de substituir os conservantes sintéticos.





Com isso, o estudo receberá o valor de R$ 104.705,07 para viabilizar a pesquisa no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Durante o período no exterior, a pesquisadora trabalhará no desenvolvimento de emulsões naturais, com potencial para substituir conservantes sintéticos em alimentos, promovendo alternativas mais seguras e sustentáveis para a indústria alimentícia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao retornar ao Brasil, a pesquisadora planeja continuar o desenvolvimento dessas emulsões, investigando sua viabilidade de aplicação em diferentes matrizes alimentícias. A pesquisa avançará à medida que forem realizados testes práticos para avaliar o comportamento das emulsões em condições reais.





Como acontece com qualquer projeto científico, as hipóteses iniciais serão testadas ao longo do estudo, com os resultados finais sendo confirmados apenas ao se aprofundar nos experimentos e validar as formulações planejadas.

Publicidade





ALTERNATIVAS AOS ADITIVOS ARTIFICIAIS





Segundo a docente, o projeto tem potencial para transformar a indústria de alimentos ao introduzir alternativas aos aditivos artificiais, que são cada vez mais questionados por seus possíveis impactos à saúde e ao meio ambiente.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: