No Paraná, escolas cívico-militares vão migrar para programa estadual, diz Seed

O governo federal decidiu encerrar o Pecim (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares), criado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi dada pelo Estadão e consta em um ofício de segunda-feira (10) do MEC (Ministério da Educação).





Em Londrina, apenas o Colégio Estadual Adélia Dionísia Barbosa, no conjunto Parigot de Souza, na zona norte da cidade, faz parte do programa federal.

Dentro do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Londrina, a outra unidade que faz parte do programa federal é o Colégio Estadual Jose Alexandre Chiarelli, em Rolândia.





Segundo a Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação), em nota encaminhada à FOLHA, o Paraná possui 12 escolas no Pecim e outros 194 colégios dentro do Programa Colégios Cívico-Militares. “A Seed-PR irá trabalhar para migrar os 12 colégios do modelo federal para o estadual”, completa a nota.





