Ainda é possível trocar o local de prova do Enem 2024? Entenda

Cerca de 4,3 milhões de estudantes realizarão as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.753 municípios brasileiros. O local de prova foi divulgado no Cartão de Confirmação de Inscrição no último dia 22, na página do participante. Mas se um estudante precisar, ele ainda pode mudar o local da prova?





A resposta é não. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o exame, o local designado em cada cartão é insubstituível, até para não haver privilégios.





Segundo o instituto, a definição do local é feita levando-se em conta a proximidade da residência do estudante. E, no caso de cidades pequenas, o endereço é nas regiões centrais, para um melhor acesso.





O Inep destaca que este ano não houve reclamações de estudantes em relação à distância para o local de prova, ao contrário do ano passado. Em 2023, cerca de 50 mil inscritos foram alocados em locais mais de 30 km de distância de suas casas, gerando muitas reclamações. Para esses casos, foram definidas novas datas.





A Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) também não recebeu reclamações este ano. Assim, a tendência é que o exame transcorra sem problemas desta vez.





No entanto, os estudantes precisam se programar para evitar atrasos e não correr o risco de perder a prova. Os portões serão abertos às 12h e fechados, impreterivelmente, às 13h (de Brasília).





Para facilitar ainda mais a vida dos candidatos, a Ubes iniciou uma campanha pelo passe livre para todos os participantes do Enem nos dias de prova. A entidade que representa cerca de 40 mil estudantes secundaristas acionou os governos estaduais e do Distrito Federal, as prefeituras das capitais e respectivas secretarias de educação e transporte municipais para solicitar a gratuidade no transporte público.





A Ubes justificou o pedido como forma de facilitar o acesso ao maior número possível de estudantes, diminuindo a abstenção, que chegou a 32% no ano passado. No último Enem, segundo a entidade, cerca de um milhão de candidatos usufruíram da gratuidade. A meta agora é garantir que a benfeitoria chegue a todos.





"Cerca de 48% dos estudantes faltantes não realizam o exame por dificuldades financeiras, eliminar a barreira do pagamento do deslocamento assegura que qualquer estudante possa prestar o vestibular, independente da sua situação financeira. Esse tipo de política reflete um compromisso com a democratização do acesso à educação, com o bem-estar da juventude e com a valorização da educação; é um importante passo para um futuro onde cada estudante tenha a chance de realizar seu sonho e contribuir com o desenvolvimento do país", disse a Ubes na carta enviada aos governantes.





Em algumas cidades, como a capital paulista, o transporte público já é gratuito aos domingos. E Natal (RN) também anunciou a gratuidade para os participantes do Enem nos dois dias de provas. A expectativa é que mais prefeituras entrem na campanha.





Se não houver o passe livre, os estudantes terão mais uma ajuda com a ação Carona Estácio. A instituição de ensino oferece um cupom de R$ 15 para ser usado no Uber até o local da prova. A iniciativa é válida apenas para o primeiro dia de provas, em 3 de novembro.





Para resgatar o cupom, basta se cadastrar no site da campanha: estacio.br/carona-estacio. Após o registro na plataforma, será liberado um cupom por CPF. A quantidade é limitada e os vouchers estarão ativos a partir das 10h, perdendo a validade às 21h do dia 3.





Além disso, os candidatos de Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba ainda terão uma vantagem adicional de usar gratuitamente bicicletas compartilhadas da Tembici, cujo sistema é patrocinado pela Estácio. Os cupons poderão ser retirados no site do Carona Estácio. Este, porém, vale para ambos os dias do exame.





