Aluno leva faca escondida na mochila para escola municipal de Londrina

A Secretaria Municipal de Educação de Londrina atendeu a uma situação em que um aluno do ensino fundamental da Escola Corveta Camaquã levou uma faca para a escola, escondida dentro da mochila. O caso ocorreu na segunda-feira (4).





A criança, de dez anos, teria levado o objeto com o intuito de ameaçar possíveis agressores - ele seria vítima frequente de bullying. Ao saber da situação, a equipe da escola retirou o aluno de perto dos outros estudantes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Mesmo assim, o caso causou alvoroço entre os pais em frente à instituição de ensino. Uma professora teria sido designada para acompanhar o aluno desde o momento em que chega à escola até sua saída.





O Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina emitiu nota oficial na qual afirma que a equipe gestora da escola acionou a GM (Guarda Municipal), o Conselho Tutelar e mediadoras da Secretaria da Educação “para garantir que todos os protocolos de segurança e acompanhamento fossem seguidos, garantindo a segurança dos demais alunos e profissionais”.

Publicidade





A direção da escola e representantes da Secretaria de Educação se reuniram com os pais dos alunos da turma para explicar o ocorrido e explicitar quais ações seriam tomadas. “A Secretaria de Educação reafirma seu compromisso com o acompanhamento psicológico e social da criança e de sua família, assim como com a segurança de toda a comunidade escolar”, informa.





A nota ainda informa que a equipe da pasta vai oferecer suporte contínuo e tomar as medidas necessárias “para que situações como essas não ocorram no ambiente escolar”.





A reportagem procurou o Conselho Tutelar da Região Oeste para questionar se a criança e a família já recebiam algum tipo de suporte ou se passou a receber a partir do ocorrido e para confirmar o desenrolar da situação, mas o órgão disse que, por se tratar de um menor de idade, não poderia dar qualquer informação, que só podem ser requisitadas pelo juiz da Vara da Infância e Juventude.