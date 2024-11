Alunos da rede municipal terão atendimento oftalmológico gratuito neste sábado

Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das escolas municipais vão receber atendimento oftalmológico gratuito neste sábado (9), das 8h até 12h, no conjunto Semiramis, zona norte de Londrina.





A estimativa é que cerca de 150 crianças, com até 10 anos de idade, sejam atendidas. A ação vai ocorrer na Escola Municipal Nara Manella (rua Lazaro José Carias de Souza, 318).

O atendimento é uma iniciativa do projeto social “Hoftalon nas Escolas” – do Hospital dos Olhos, promovida com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), e com as empresas parceiras.

Os alunos selecionados para fazer os exames foram previamente escolhidos pelos professores da rede municipal de ensino, que receberam capacitação dos profissionais do projeto para identificar aqueles que apresentam problemas de visão.





Serão montadas sete estações, nas salas de aula, que funcionarão como uma espécie de consultório. As crianças passarão por cada uma dessas estações para serem examinadas e diagnosticadas.





Os estudantes que receberem recomendação para uso de lentes, serão presenteados com os óculos. “O projeto levará várias armações para a escola, algumas até coloridinhas. As crianças com indicação de uso de óculos escolhem gratuitamente a armação. Após a fabricação das lentes, os óculos são encaminhados para que a Secretaria de Educação faça a entrega nas escolas”, explicou a assessora de comunicação do Hoftalon, Daniella Santos.





Os estudantes que forem identificados com outras patologias serão encaminhados para tratamento especializado. O projeto “Hoftalon nas Escolas” acontece desde o 2006. Até o ano passado, 5.263 crianças foram atendidas e 1.404 óculos foram doados. Em 2024, já foram atendidas 807 crianças em seis ações, e a expectativa é finalizar o ano com 1.100 atendimentos.