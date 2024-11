Apucarana promove formatura de curso de formação em Libras

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana (Centro-Norte) realizou, na noite de terça-feira (12), no auditório do Senac, a cerimônia de entrega de certificados para os 60 pessoas que concluíram os cursos de formação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) no segundo semestre de 2024. Entre os formandos estavam professores, pais de alunos e outros membros da comunidade. Durante o evento, estudantes das escolas municipais também encantaram o público com apresentações de poemas, canções e histórias em Libras.





O prefeito Junior da Femac informou que o ensino de Libras está no currículo escolar, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. "Desde 2022, todos os estudantes, surdos e ouvintes, das turmas de 1º ao 5º ano aprendem a língua", acrescentou.

A secretária de Educação, professora Marli Fernandes, explicou que cursos regulares de Libras são oferecidos aos professores da rede municipal desde 2014. "E, atendendo à solicitação dos pais dos alunos, há três anos estendemos essa formação à comunidade”, afirmou.





Léia Sofia Viale, diretora do Came (Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar), acrescentou que a procura pelos cursos de Libras tem sido sempre alta. “Em 2024, cem pessoas, entre professores, pais de alunos e membros da comunidade, participaram dos cursos de Libras nos níveis básico, intermediário e avançado, sendo quarenta no primeiro semestre e sessenta no segundo. Todos os dias recebemos ligações e mensagens perguntando sobre novas turmas. Isso é muito gratificante", disse.





Atualmente, sete estudantes surdos, com deficiência auditiva ou com implantes cocleares estão matriculados na rede municipal de educação de Apucarana.





(Com informações da Prefeitura de Apucarana)