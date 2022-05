Autarquia de Saúde de Apucarana oferece 70 vagas em concurso, com salários de até R$ 13,5 mil

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (Centro-Norte) publicou nesta quarta-feira (4) o Edital com informações sobre o concurso público na unidade, que oferece 67 vagas imediatas e 3 em regime de CR (Cadastro Reserva). O maior salário oferecido, R$ 13.583,52, é para o cargo de médico psiquiatra. Um destaque para a função, além da remuneração, é o fato de trabalhar apenas 20h por semana.



São ofertadas vagas para advogado (CR), agente de saneamento (1), assessor técnico (1), assistente de atendimento (40), atendente de consultório dentário (1), atendente de farmácia (5), auxiliar de serviços gerais (CR), cirurgião dentista especialista (3), engenheiro civil (1), fisioterapeuta (1), médico ginecologista (3), médico geral (6), psicólogo (1), técnico de vigilância sanitário (1), além de diversas outras áreas.



As oportunidades abrangem pessoas de nível fundamental, médio, superior e superior com especialidade. Os interessados podem acessar o site da organizadora do concurso, FAUEL (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina), para fazer a inscrição, que será liberada às 10h do dia 16 de maio, sendo encerrada às 17h de 1º de junho.







Para fazer a prova, os interessados terão que pagar uma taxa que varia entre R$ 40,00 e R$ 100,00, conforme a escolha da área. A avaliação objetiva será aplicada em um domingo, cuja data, local e horário serão confirmados no edital de ensalamento, que será divulgado em breve.