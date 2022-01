Biblioteca Pública do Paraná reabre todos os espaços de convivência para o público

A BPP (Biblioteca Pública do Paraná) reabriu, nesta segunda-feira (3), todos os espaços de convivência para circulação do público, incluindo as salas de leitura, gibiteca, auditório, mesas de jogos e Seção Braille.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Neste mês, a instituição também voltará com a programação cultural presencialmente, com ênfase em atividades gratuitas para as crianças em férias. A retomada gradual das atividades começou em agosto de 2021, com a liberação para empréstimos e pesquisas.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Aos poucos, a Biblioteca Pública foi voltando à normalidade das suas atividades. Agora, coincidindo com as esperanças renovadas que chegam com o Ano Novo, a BPP finalmente está pronta para sua reabertura completa”, afirma o diretor da Biblioteca, Luiz Felipe Leprevost.





Todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19 devem ser respeitados, como uso obrigatório de máscaras e a higiene das mãos com álcool em gel.





A BPP está localizada na Rua Cândido Lopes, nº 133, no centro de Curitiba. O estabelecimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h. Outras informações podem ser acessadas no site bpp.pr.gov.br.