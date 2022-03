Bióloga do PR detalha que ação que jogou sementes da Amazônia é só marketing

Um ação da BTG Pactual, um banco de investimento brasileiro, viralizou na tarde de quarta-feira (31), quando um paraquedista lançou mais de 100 milhões de sementes em uma área desmatada da Amazônia.





O fato dividiu opiniões nas redes sociais - enquanto alguns acharam a iniciativa bonita e um símbolo de esperança, especialistas sobre o assunto não aprovaram.

Jessica Marques, bióloga, gestora, educadora ambiental e pesquisadora de sustentabilidade do Parque Tecnológico Itaipu, pontuou em seu Twitter diversos erros cometidos na ação.

A especialista defendeu que apenas atirar sementes daquela maneira se trata apenas de marketing, e não uma técnica de restauração florestal.





Segundo Marques, os 8 erros são:





1 - uma área degradada, está degradada. Precisa de uma análise do solo, então fazer correções de macro e micronutrientes para dar condições para as sementes germinar. Tem que fazer controle de predadores (formigas e cupins) antes da semeadura.







2 - o "plantio" (o correto é semeadura) por muvuca de sementes se faz após a correção do solo e capina (roçada). Tem que cortar as ervas rasteiras que podem sufocar as brotações das sementes.

3 - a semeadura por muvuca exige que façamos um cova (ou berço) e resolva o solo, aí sim vai a semente da árvore de interesse na cova adubada e revolvida. Deve ser revolvido ao menos uns 40 cm³.







4 - plantar árvores precisa "plantar" a semente. Tem que ir lá, agachar, enterrar o bebêzinho 1, 2 ou 3 cm em baixo do solo. Se fosse só jogar no ar de qualquer jeito, não se gastariam milhões em projetos de restauração ne?







5 - o cara jogou as sementes todas de uma vez no ar. Cadê as covas? A correção de solo? A capina? Pq nao colocou uma a uma no solo? um morro de sementes no solo não faz floresta.







6 - A técnica de muvuca de sementes exige o plantio de espécies de serviço, as adubadeiras. Elas irão sombrear o bebêzinho nos primeiros meses. Na cova vai a semente de interesse e mais alguma de serviço.







7 - depois do plantio tem que voltar na área, fazer controle de formigas, fazer capina novamente. Não é jogar e ir embora. São no mínimo 3 anos de acompanhamento.







8 - De onde vieram essas sementes? São amazônicas? São do local? Imagina jogar umas sementes de genótipo de outro bioma. Ou por ex: semear junto um fungo d uma semente coletada na Mata Atlântica, e esse fungo ficar feliz com a umidade amazônica, crescer, ter filhos e matar td.





Para finalizar, Marques, deixou uma rede social que faz um trabalho sério e correto, "9- um exemplo de semeadura a lanço realizada pela Fundação Florestal aqui na minha cidade. Sementes nativas de palmito, com germinação testada e lançadas em transectos devagarzinho. Bem diferente ne?"