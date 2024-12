Candidatos incluídos no Concurso Nacional Unificado devem enviar títulos até esta quinta-feira

Os candidatos incluídos no CNU (Concurso Nacional Unificado) que foram habilitados para a prova de títulos devem começar a enviar os documentos a partir desta quarta-feira (4). O prazo termina nesta quinta (5) e a previsão é que os resultados preliminares sejam divulgados no dia 15 de janeiro.





O envio dos documentos deve ser feito pela área do candidato do site da Cesgranrio, organizadora da seleção. A etapa é classificatória, mas não eliminatória, e pode aumentar a nota e trazer mais chances de conquistar uma vaga no funcionalismo federal.





Podem ser enviados diplomas e declarações comprobatórias. Para títulos profissionais serão aceitos, principalmente, carteira de trabalho, termo de posse, contrato de prestação, recibo de pagamento, entre outros.





As mudanças no concurso para corrigir a prova de mais 32.260 candidatos foram feitas após um acordo entre a União, o MPF (Ministério Público Federal) e a Cesgranrio. O custo adicional foi de R$ 4,7 milhões –valor que representa cerca de 3,5% do custo total com o concurso, segundo Alexandre Retamal, coordenador de logística do CNU.





Apesar dos novos participantes terem a oportunidade de enviar os títulos, a data-limite para a emissão dos documentos permaneceu sendo a mesma prevista anteriormente. Segundo o coordenador do certame, a decisão busca fazer com que todos os candidatos concorram de igual para igual.





As mudanças no CNU também estabeleceram a retificação dos editais dos blocos 4 e 5 para o cargo de ATPS (Analista Técnico de Políticas Sociais). A prova de títulos passou a ser incluída, assim, como etapa classificatória para este cargo, garantindo a equivalência com os pesos previstos na tabela 1 do edital do bloco 2 para o mesmo cargo.





Os resultados finais do CNU devem ser divulgados no dia 11 de fevereiro. O concurso tem validade de 12 meses, que podem ser prorrogados pelo mesmo período. Assim, a convocação dos candidatos deve ser feita dentro desse período.