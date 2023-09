Caso Unisa: hino da atlética de medicina fala em 'enfiar dedo' na vagina para 'arreganhar'

ALUNOS FORAM EXPULSOS





O vídeo que mostra estudantes do curso de medicina da Unisa correndo nus e com a mão nos pênis viralizou no último fim de semana. O episódio teria acontecido em abril deste ano, em São Carlos, no interior de São Paulo, em uma competição chamada Calomed.





Os alunos estariam assistindo a um jogo de uma equipe feminina da universidade contra o Centro Universitário São Camilo quando tiraram a roupa.

Após a repercussão, a Unisa expulsou estudantes envolvidos -ao menos seis foram expulsos- e, em nota, repudiou os atos. Já o MEC (Ministério da Educação) pediu esclarecimentos à universidade.





A Polícia Civil investiga o caso.





Nesta quarta (20), o CFM (Conselho Federal de Medicina) anunciou a intenção de criar um grupo de trabalho com o MEC (Ministério da Educação) e universidades para definir ações que fortaleçam o ensino da medicina no país.