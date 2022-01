Clínica odontológica da UEL garante atividade prática assistida a mais de 300 alunos

A Clínica Odontológica da UEL (Universidade Estadual de Londrina) garante atividades práticas a mais de 300 alunos do curso de graduação nesta área. A clínica presta atendimento à comunidade, incluindo crianças e adolescentes e pacientes especiais.

Os alunos de Odontologia estão realizando as atividades práticas desde fevereiro de 2021, em cumprimento à Resolução 1173/20, da Secretaria da Saúde do Paraná, que estabeleceu protocolos de segurança para as graduações das áreas da Saúde, em instituições de ensino públicas e particulares. Nesta semana, os estudantes iniciaram as atividades práticas relativas ao segundo semestre de 2021.

O coordenador do Colegiado de Odontologia, professor Ademar Takahama Junior, explica que as aulas teóricas estão sendo realizadas em formato remoto. Nas atividades práticas, as turmas foram divididas em duas, com 30 estudantes em cada um dos dois laboratórios, mantendo o distanciamento para prevenção à Covid-19.





Segundo o coordenador, professores e estudantes têm boa experiência. Durante 2021 foram apenas cinco casos de estudantes identificados com a Covid-19, sendo que os contágios foram externos.





“Tomando todos os cuidados e respeitando o Plano de Contingência é possível ter segurança. Todos os cursos da área da saúde estão adotando procedimentos semelhantes”, explica o coordenador. As salas de aula mantêm janelas abertas e muita ventilação.

Segundo ele, a recomendação partiu de um estudo feito por professores do curso de Engenharia Civil, ano passado, que orientou a quantidade de pessoas que poderia ocupar os espaços de aula e de atendimento com segurança.





ATENDIMENTO – Segundo o diretor da Clínica Odontológica Universitária (COU) da UEL, professor Helion Lino Junior, mesmo com a Covid-19 o trabalho da Clínica nunca parou. Foi necessário realizar adequações que resultaram em um protocolo interno para o atendimento de pacientes em todas as especialidades. Os servidores fazem revezamento para cumprir as escalas e realizar o atendimento de urgência e emergência.





A COU atende de segunda-feira a sexta-feira, das 7 às 22 horas, e aos sábados, das 7 às 18 horas.





Com o protocolo interno, pacientes e acompanhantes devem utilizar máscara de proteção e passam por aferição de temperatura. As equipes usam equipamentos de proteção (EPI). Ambiente e mobiliários passam por desinfecção a cada paciente.





O diretor da clínica informa que outro cuidado é a manutenção de janelas abertas para garantir a ventilação nas áreas internas. Com os cuidados, a COU não identificou nenhum caso de servidor, estudante ou professor contaminado no ambiente de trabalho.





BEBÊ CLÍNICA – Reconhecida como referência no atendimento a crianças e adolescentes, a Clínica de Especialidades Infantis, a Bebê Clínica, também mantém um rígido protocolo para pacientes, estudantes, servidores, professores e profissionais.





Segundo a diretora da Bebê Clínica, professora Cassia Garbelini, pacientes respondem a um questionário para identificar se há sintomas ou tiveram contato com pessoas que possam estar infectadas. Ela informa que já existe consciência e são comuns casos de pacientes que desmarcam atendimento quando apresentam sintomas.





O Programa Educativo-Preventivo da Bebê Clínica acompanha bebês de 3 a 5 meses – antes mesmo do início da dentição – até completarem 5 anos. Outra área de atuação da Bebê Clínica é no Pronto Atendimento com procedimentos de urgência e de emergência realizados por professores do Departamento de Medicina Oral e de Odontologia Infantil, além de profissionais da Residência em Odontopediatria, por meio de escalas.





O trabalho é complementado com o atendimento a pacientes especiais, junto à Clínica de Especialidades Odontológicas (CEO), que funciona na própria COU. São realizados de seis e oito atendimentos de pacientes especiais, todas as quartas-feiras. Segundo a professora Cássia, este serviço demanda até três cirurgiões dentistas para realizar os procedimentos necessários. Mesmo com toda a complexidade, todo o atendimento é feito gratuitamente.