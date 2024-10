CNU divulga nota das provas nesta terça-feira (8); veja como consultar e quais são os próximos passos do concurso

O CNU (Concurso Nacional Unificado) divulga, nesta terça-feira (8), as notas finais das provas objetivas e o resultado preliminar da prova discursiva. No mesmo dia, haverá a convocação para a prova de títulos, e candidatos terão até quinta-feira (10) para enviar os documentos.



A consulta das notas e a conferência da convocação pode ser feita na área do candidato do site da Cesgranrio, organizadora da seleção, ou do próprio CNU.

A divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 21 de novembro, mesmo período em que as convocações devem ser iniciadas.



O CNU teve mais de 2,1 milhões de inscritos, mas apenas 970 mil pessoas realizaram o exame no país - uma abstenção de 54,12%. A prova foi aplicada no dia 18 de agosto, após adiamento devido às chuvas no Rio Grande do Sul.

Os cargos que exigem treinamento específico devem começar as contratações a partir de janeiro de 2025.

No concurso, foram aplicadas, ao todo, 36 provas, somando entre discursivas e objetivas, além de uma redação.



COMO CONSULTAR A NOTA E A CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS



- Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional

- Na página inicial, clique em "Área do Candidato", onde se lê "cartão de confirmação, resumo da inscrição, solicitações, perguntas frequentes, etc"

- Depois, clique em "Entrar com gov.br"

- Informe o CPF e clique em "Continuar"

- Digite sua senha e vá em "Entrar"

- Selecione "Área do Candidato"

- Na área do candidato estarão as informações de notas e a convocação de títulos, se for o caso

A prova de títulos analisa documentos que comprovem cursos, pós-graduações ou experiências profissionais na área dos inscritos que tiverem se classificado nas etapas anteriores.



No caso de empate, terá preferência o candidato com 60 anos ou mais no último dia da inscrição. Além desse, outros critérios são utilizados em caso de empate, como maior nota na redação seguida da maior nota na prova objetiva e nos títulos, e candidatos que foram jurados judiciais e prestadores de serviços eleitorais voluntários.

PRÓXIMOS PASSOS



Com a divulgação das notas preliminares, os candidatos terão entre os dias 8 e 9 para entrar com recurso pedindo revisão das notas da prova discursiva.

A divulgação dos resultados desse processo será feita no dia 17 de outubro, juntamente com a convocação para o procedimento de heteroidentificação para vagas reservadas a candidatos que concorrem em cotas para negros e indígenas.



O resultado preliminar da avaliação de títulos ocorre no dia 4 de novembro e os recursos questionando esses resultados devem ser feitos entre os dias 4 e 5 do mesmo mês.

O CNU terá três listas de chamadas e aqueles que não responderem estarão automaticamente fora. Os candidatos serão convocados na lista de espera em caso de desistência e se cargos vagos surgirem no período de validade da seleção.



O concurso conta com oito blocos de vagas, com cinco eixos temáticos. Serão convocados o dobro de candidatos para cada bloco. Ou seja, haverá convocação de cerca de 13 mil aprovados.





VEJA O CALENDÁRIO ATUALIZADO DO CNU



Etapa - Data



Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; convocação para o envio de títulos (via upload) - 8 de outubro

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva - 8 e 9 de outubro

Envio dos títulos - 9 e 10 de outubro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai) - 17 de outubro

Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) de quem se declarar com deficiência - 17 a 25 de outubro

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas - 2 e 3 de novembro

Resultado preliminar da avaliação de títulos - 4 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos - 4 e 5 de novembro

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 13 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial de quem se declarar com deficiência - 13 e 14 de novembro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos - 19 de novembro

Previsão de divulgação dos resultados finais - 21 de novembro