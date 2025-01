CNU divulga resultados preliminares de banca de heteroidentificação

Os candidatos negros reintegrados ao CNU (Concurso Nacional Unificado) que participaram da etapa de heteroidentificação do concurso no último sábado (11) e domingo (12) já podem conferir os resultados de suas bancas no site da Cesgranrio, responsável pela seleção.





A etapa foi feita pela segunda vez para inserir candidatos que haviam sido desclassificados por falhas de identificação no dia da prova.





Segundo o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), comparecer ao procedimento era de inteira responsabilidade do candidato, não havendo possibilidade de remarcação em caso de desconhecimento ou de outros impedimentos.





O procedimento de heteroidentificação busca garantir que as vagas reservadas sejam efetivamente ocupadas por esses indivíduos.





A banca aconteceu presencialmente, sendo composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não tiveram os nomes divulgados. No edital do concurso, é previsto que os participantes devem apresentar diversidade quanto ao gênero, à cor e, sempre que possível, à origem regional.





É também nesta sexta que os candidatos indígenas, que precisaram realizar o envio de documentação comprobatória de pertencimento étnico, terão acesso aos resultados de suas avaliações.





Aqueles que participaram da avaliação biopsicossocial, feita por meio de análise da documentação médica (atestado, laudo ou relatório) por uma equipe multiprofissional, também devem conferir o site da Cesgranrio.





A interposição de recursos com relação aos resultados apresentados pode ser feita até sábado (18).





NOVAS DATAS





Na última terça-feira (14), o MGI divulgou a antecipação da divulgação do resultado final do CNU para o dia 4 de fevereiro.





Anteriormente, a divulgação dos resultados estava prevista para o dia 11 de fevereiro, data determinada por um acordo entre União, MPF (Ministério Público Federal) e Cesgranrio.





O ministério divulgou também como serão realizadas as convocações para os cursos de formação dos aprovados no concurso. Para cada cargo, poderão ser realizadas até três convocações, que acontecerão nos dias 4, 11 e 18 de fevereiro.





PRÓXIMOS PASSOS DO CNU





Etapa - Data





Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 17 de janeiro de 2025





Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 17 e 18 de janeiro de 2025





Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos - 4 de fevereiro de 2025

Previsão de divulgação dos resultados finais - 4 de fevereiro de 2025





Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e convocação para matrícula nos cursos de formação - 28 de fevereiro de 2025





CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÕES PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO





Etapa - Data





Divulgação das notas finais para todos os candidatos em cada cargo em que estiverem inscritos e da 1ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 - 4 de fevereiro





Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos do Bloco 8 - 4 de fevereiro





Divulgação da 1ª convocação para os cursos de formação dos Blocos 1 a 7 - 4 de fevereiro





Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 4 e 5 de fevereiro





Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 2ª convocação para cursos de formação - 11 de fevereiro





Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 11 e 12 de fevereiro





Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 3ª convocação para cursos de formação - 18 de fevereiro





Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 18 e 19 de fevereiro





Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e convocação para matrícula nos cursos de formação - 28 de fevereiro