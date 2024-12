CNU divulga revisão das notas da prova discursiva e redação; saiba como consultar

Os candidatos incluídos no CNU (Concurso Nacional Unificado) que pediram revisão da nota das provas discursivas e da redação podem conferir os resultados a partir desta sexta-feira (20). A consulta deve ser feita na área do candidato, no site da Cesgranrio, organizadora da seleção.





Os resultados estarão disponíveis no menu "Resultados e Convocações". Com as revisões, as notas dos candidatos pode aumentar, permanecer igual ou diminuir.





Na próxima segunda-feira (23) deve acontecer também a convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. A divulgação dos resultados finais do concurso está prevista para o dia 11 de fevereiro, mesmo período em que as convocações para os cargos devem acontecer.





Após a convocação, os candidatos negros deverão se apresentar à comissão de heteroidentificação, que será realizada nos dias 11 e 12 de janeiro.





A comissão é composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão os nomes divulgados. As pessoas que fazem parte dela devem apresentar diversidade quanto ao gênero, à cor e, sempre que possível, à origem regional.





O critério fenotípico (aparência) será utilizado exclusivamente para avaliar a condição declarada. Durante o processo, os candidatos terão seus dados biométricos coletados e serão submetidos a exame grafológico.





O procedimento será filmado pela Fundação Cesgranrio para fins de registro de avaliação. O candidato que se recusar a participar da filmagem ou a realizar a coleta de dados biométricos será eliminado do CNU.





O inscrito que não tiver sua autodeclaração confirmada nesse procedimento concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases.





No caso das vagas reservadas a pessoas indígenas, o procedimento de verificação será realizado pela comissão de verificação documental complementar, também nos dias 11 e 12 de janeiro. Os resultados preliminares serão divulgados no dia 17 de janeiro.





Os resultados finais do CNU estavam previstos para o dia 21 de novembro, mas foram adiados para cumprir um acordo fechado entre União, MPF (Ministério Público Federal) e Fundação Cesgranrio para corrigir provas e redações de mais 32.260 candidatos.





O adiamento foi necessário por conta de decisão judicial cancelando a eliminação de candidatos que não preencheram corretamente a ficha de identificação do cartão de resposta.





PERÍCIA MÉDICA





Entre os dias 6 e 10 de janeiro acontecerá a perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararam com deficiência por meio de análise da documentação médica (atestado, laudo ou relatório) enviada durante a inscrição.





A divulgação dos resultados preliminares da avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência está prevista para 17 de janeiro e os recursos poderão ser enviados nos dias 17 e 18 de janeiro.





VEJA O NOVO CALENDÁRIO DO CNU





Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações - 20 de dezembro de 2024





Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros - 23 de dezembro de 2024 Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência - 6 a 10 de janeiro de 2025





Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas - 11 e 12 de janeiro de 2025 Resultado preliminar da avaliação de títulos - 15 de janeiro de 2025





Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos -15 e 16 de janeiro de 2025





Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 17 de janeiro de 2025





Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 17 e 18 de janeiro de 2025





Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos - 11 de fevereiro de 2025

Previsão de divulgação dos resultados finais - 11 de fevereiro de 2025