Colégios selecionados para serem terceirizados voltam a discutir projeto em Londrina

Alunos, pais e professores dos colégios estaduais Roseli Piotto Roehrig, Lucia Barros Lisboa, Olympia Tormenta e Rina Maria de Jesus Francovig se reuniram, nesta quarta-feira (23), com o Núcleo Regional de Ensino de Londrina para sanar dúvidas sobre o modelo de gestão escolar proposto pelo governo do Paraná que visa descentralizar do setor público o gerenciamento das unidades de ensino.

Publicidade

Publicidade

Como já adiantado pelo Portal Bonde no início do mês, o governo do Paraná pretende entregar para empresas privadas a administração de 27 colégios estaduais - em Londrina, será privatizada a gestão das quatro escolas citadas anteriormente. O edital prevê que somente instituições de ensino particulares com mais de cinco mil alunos e nota média acima de 550 pontos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) estejam aptas a participar do credenciamento.





LEIA TAMBÉM: Quatro colégios estaduais de Londrina serão terceirizados; três são da zona norte

Publicidade

Publicidade

A coordenadora do NRE, Jéssica Pieri, foi a responsável por apresentar à comunidade os principais pontos do edital, no Colégio Estadual Roseli Piotto Roehrig. As demais unidades escolares tiveram a presença de outros profissionais da Educação.

Publicidade





O discurso de Jéssica Pieri foi marcado por gritos de protesto de alunos e perguntas que ela não soube responder. Cortando, diversas vezes, as falas de pais e funcionários, a chefe do Núcleo de Educação parecia não estar à vontade com as indagações.



Publicidade





Em sua explanação, ela justificou que o projeto batizado de “Parceiro da Escola” vai "ajudar o diretor a resolver problemas do dia a dia".



Publicidade

“O diretor recebe muitas demandas, mas não tem sido fácil manter a frequência e o acesso às plataformas [de ensino]. Nós, funcionários públicos, temos direito, se ficarmos doentes, a três dias de atestado por mês. Vocês já ouviram os filhos de vocês falarem que tiveram aula vaga? Quando isso acontece, o diretor faz a parte dele: liga no Núcleo [Regional de Educação], onde eu sou chefe. Só que [para os] três dias de atestado, o diretor e o Estado não têm como pagar uma professora para substituir. A obrigação desse grupo [empresa] que ganhar será imediatamente colocar um substituto desse professor que tem direito ao atestado”, explanou.

Publicidade

Publicidade





Pieri também afirmou que o projeto está sendo alvo de notícias falsas nas redes sociais e explicou que nenhum professor vai ser redirecionado ou demitido.

Publicidade

“Vão mudar os professores? Não. O edital diz que todos os professores QPM (concursados) da escola permanecerão na escola. Todos os professores com aula extraordinária permanecerão. Já com os professores PSS (temporários), o diretor tem a possibilidade de falar com a empresa sobre aqueles que já estão [lecionando] aqui, e esses mesmos professores continuarão trabalhando aqui. O PSS terá duas opções: pegar aula lá no Núcleo Regional pelo cadastro, ou pegar aula aqui direto com esse grupo educacional", disse a coordenadora do NRE.

Publicidade

Um dos pontos mais discutidos foi a entrega de uniformes escolares de “maneira gratuita” por parte da empresa vencedora. Atualmente, a compra dos uniformes é feita diretamente pelos pais ou responsáveis.

“A empresa tem a obrigação de oferecer o uniforme para cada aluno. Vocês podem perguntar: ‘qual o objetivo da empresa dar ainda o uniforme?’ Essa foi a negociação da Secretaria de Educação juntamente com o governo do estado para oferecer aos senhores”, diz, sem dar mais detalhes sobre a negociação.

A chefe do Núcleo Regional de Educação também foi questionada sobre os critérios da escolha dos colégios, sendo três na periferia do município. No edital, é explicado que as unidades com os piores índices no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) seriam as selecionadas, mas Pieri argumenta outro motivo.

“Não é só o resultado do Ideb, porque, graças a Deus, as coisas aqui [Roseli Piotto Roehrig] têm melhorado. Aqui é um lugar que tem a possibilidade dessa parceria aumentar, de acolher mais alunos. De aumentar o espaço físico.”