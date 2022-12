Comunidades escolares de colégios de Londrina desaprovam terceirização em consulta pública

Os quatro colégios estaduais de Londrina selecionados para terem a administração terceirizada ao setor privado votaram majoritariamente contra o projeto "Parceiro da Escola", proposto pelo governo do Paraná. A consulta pública aconteceu entre os dias 5 e 7 de dezembro, de maneira presencial e também on-line.



De acordo com os números obtidos com exclusividade pelo Portal Bonde, o colégio estadual Roseli Piotto Roehrig (José Giordano - Zona Norte) registrou 380 votos válidos, sendo 325 contrários à medida e 55 favoráveis.



O colégio Rina Maria de Jesus Francovig (Campos Elíseos) anotou 347 votos contrários e 43 favoráveis. Tanto a comunidade escolar do Roseli Piotto quanto a do Rina Francovig conseguiram atingir o quórum mínimo e não terão a administração entregue ao setor privado de maneira definitiva.

Já o Lucia Barros (Manoel Gonçalves - Zona Norte) e o Olympia Tormenta (João Paz - Zona Norte) terão que passar por uma nova consulta popular. Com 1.049 alunos matriculados, o Lucia Barros registrou apenas 438 votos válidos, sendo 305 contrários ao projeto e 133 favoráveis. O Olympia Tormenta, com 1.077 alunos, anotou 420 discordantes e 104 favoráveis.

De acordo com a fonte consultada, apenas dois colégios, dos 27 selecionados no Paraná, votaram a favor do projeto "Parceiro da Escola", que propõe a terceirização da administração de colégios públicos para empresas privadas. Com a ação, o governo, ao invés de destinar a verba de R$ 800 por aluno aos diretores das instituições de ensino, como faz atualmente, passaria a entregar o montante a uma empresa, que ficaria responsável pela gestão das necessidades da escola.





A presidente do APP-Sindicato, Walkiria Olegário Mazeto, comemorou o resultado. "Quero parabenizar todos nós, trabalhadores da educação que estamos nas direções da APP-Sindicato, professores, funcionários das escolas, estudantes e todos das comunidades escolares que bravamente defenderam que a escola pública continue sendo pública, do povo. Vencemos uma etapa dessa luta contra o desmonte das escolas e do Estado público. A luta continua e será sempre um prazer estar ao lado de todos e todas vocês na luta e no esperançar de um mundo melhor", disse.



Confira abaixo a parcial dos votos on-line de 15 colégios do Paraná.



Orione (Curitiba) - SIM (72) NÃO (139)

Natalia Reginato (Curitiba) - SIM (110) NÃO (44)



Olivio Belich (Curitiba) - SIM (96) NÃO (64)



Gelvira Correa Pacheco (Curitiba) - SIM (22) NÃO (81)



Santo Agostinho (Curitiba) - SIM (28) NÃO (63)



João Wislinski (Curitiba) - SIM (22) NÃO (56)



Anibal Khury Neto (Curitiba) - SIM (106) NÃO (24)



Alcyone Vellozo (Curitiba) - SIM (46) NÃO (42)



Olympia Tormenta (Londrina) - SIM (89) NÃO (223)



Rina Francovig (Londrina) - SIM (33) NÃO (107)



Lucia Barros (Londrina) - SIM (109) NÃO (130)



Roseli Piotto (Londrina) - SIM (41) NÃO (107)



Nossa Senhora da Glória (Ponta Grossa) - SIM (73) NÃO (61)



Osório (Ponta Grossa) - SIM (24) NÃO (50)



Francisco Pires Machado (Ponta Grossa) - SIM (7) NÃO (13)





Vale ressaltar que os números acima são apenas os registrados on-line. A reportagem não teve acesso ao total de votos dos outros colégios fora de Londrina. As informações devem ser confirmadas e divulgadas ainda nesta sexta-feira (9) de maneira oficial pela Seed (Secretaria Estadual de Educação).





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg