Correios abrem inscrições para processo seletivo de jovens aprendizes

Os Correios abriram, nesta segunda-feira (27), as inscrições para o processo seletivo da empresa estatal, que vai contratar, por um período de um a dois anos, 4.383 jovens aprendizes em todo o Brasil. Para Londrina, foram reservadas 17 vagas, sendo 12 em ampla concorrência, duas para PCDs (pessoas com deficiência) e três para pretos ou pardos.





Além de Londrina, outros municípios têm vagas disponíveis. Apucarana (3), Arapongas (2), Bandeirantes (1), Cambé (3), Cianorte (2), Cornélio Procópio (3), Ibiporã (1), Maringá (11) e Umuarama (3) foram alguns dos contemplados. Para acessar a lista completa de municípios com as oportunidades, acesse o edital.



Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter entre 14 e 21 anos, além de estarem cursando o 9º ano do Ensino Fundamental ou o 1º, 2º e 3º do Ensino Médio.







A seleção adotará critérios sociais e econômicos e não terá provas. Serão consideradas a renda familiar, a idade, a instituição de ensino que o aluno estuda (pública ou privada) e a participação em programas sociais. Quanto mais jovem o estudante for e mais critérios ele se enquadrar, mais fácil será a aprovação.

Após a primeira seleção, outras três fases serão necessárias, sendo a segunda de comprovação de documentações, a terceira de exames médicos e validação de documentos de ensino e a última de assinatura de contrato.





O Programa de Aprendizagem será composto pela etapa teórica, com curso de aprendizagem profissional de 120 horas sequenciais, que será feito nas dependências de uma entidade qualificada parceira dos Correios, e pela etapa prática, que acontecerá nas instalações dos Correios, sob orientação de um empregado da empresa devidamente capacitado, ou na modalidade teletrabalho (remoto).

A jornada de aprendizagem do programa será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias.

totalizando, no mínimo, 800 horas, entre as horas destinadas às atividades teóricas e práticas





Os Correios vão remunerar os aprendizes com base no salário-mínimo-hora de cada estado. Também serão oferecidos vale-transporte compartilhado, vale-refeição ou alimentação, além de uniforme. Para mais informações, acesse o edital.







Devido à alta procura, o site dos Correios estava fora do ar, na tarde desta segunda-feira. No entanto, a página já se encontra em manutenção e deve retornar à normalidade em alguns minutos. Para se inscrever, acesse o site.