Crianças de Rolândia recebem exames oftalmológicos gratuitos neste sábado

Neste sábado (31), o Hoftalon Hospital de Olhos leva o seu consultório itinerante à Escola Municipal Professor Sebastião Feltrin, em Rolândia, para realizar o atendimento gratuito a 180 crianças pré-selecionadas pelas Secretarias Municipais de Educação e Saúde.







Os alunos passarão por vários exames de avaliação da visão para receberem um diagnóstico completo sobre necessidade de uso de óculos ou encaminhamento para tratamento avançado de doenças oculares.

As crianças escolhem gratuitamente os óculos de preferência. Depois da colocação das lentes, fabricadas para cada caso, os óculos são encaminhados para que as Secretarias façam a entrega aos estudantes.





O projeto social Hoftalon nas Escolas também tem o objetivo de orientar e informar os pais e responsáveis sobre a importância do cuidado com a saúde ocular já na primeira infância. O atendimento será realizado no período da manhã, a partir das 8 horas, na Rua Tapajós, 540 - Vila Oliveira.

SERVIÇO

Hoftalon nas Escolas

Dia 31 de agosto

Horário: das 8 às 12 horas

Local: Escola Municipal Professor Sebastião Feltrin - Rua Tapajós, 540 - Vila Oliveira - Rolândia