Cursos com Prova de Habilidades Específicas terão entrada exclusiva pelo Vestibular 2025 na UEL

Os cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música são os cinco únicos a terem via de acesso exclusiva pelo Vestibular 2025 da UEL, em virtude da necessidade de realização da Prova de Habilidades Específicas (PHE). A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) orienta os estudantes de Ensino Médio que pretendem ingressar em uma destas graduações, que, nesse caso, será necessário realizar a inscrição e fazer as provas do Vestibular UEL.





A mais recente forma de ingresso, via Prova Paraná Mais, indicava a disponibilização de 20% das vagas de todos os 53 cursos de graduação presenciais da Universidade. Porém, em virtude de consulta feita aos Colegiados de cada curso, houve indicação da prova específica como a melhor alternativa para avaliação prévia dos candidatos. Com isso, as vagas dos cincos cursos voltaram a ser exclusivas pelo processo seletivo Vestibular UEL 2025.

As inscrições para o Vestibular UEL custam R$ 181,00 e podem ser feitas até o próximo dia 9 de setembro, no portal da Cops. Os candidatos devem preencher o formulário e gerar o boleto para o pagamento da taxa pública, que também pode ser feito por pix. Ao todo, serão oferecidas 3.180 vagas em 53 cursos de graduação presenciais, considerando as vagas ofertadas também pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) e Prova Paraná Mais.





Provas do Vestibular 2025

A Prova de Habilidades Específicas (PHE) será realizada dia 29 de setembro para os cinco cursos de graduação citados. Os detalhes de horários, locais de provas e conteúdo podem ser consultados no Manual do Candidato. Os candidatos a um dos cinco cursos que exigem PHE podem escolher, no ato da inscrição, um segundo curso, caso não sejam aprovados no exame.

O Vestibular UEL será realizado nos dias 17 e 18 de novembro, em fase única. No primeiro dia, será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de múltipla escolha. No segundo dia, os candidatos farão a prova de Redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada curso e uma terceira de Sociologia. As disciplinas de cada curso poderão ser consultadas no Manual do Candidato.





Formas de ingresso na UEL

Além do processo seletivo Vestibular, a UEL oferta outras duas formas de ingresso:

Prova Paraná Mais





A inclusão da Prova Paraná Mais como nova forma de ingresso tem causado dúvidas entre os candidatos que estão buscando informações sobre os diferentes modos de acesso à Universidade. Este ano, será a primeira vez que a UEL e as demais Universidades Estaduais paranaenses vão direcionar 20% do total das vagas iniciais para a Prova Paraná Mais, voltada aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio.





Em maio passado, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou o Decreto nº 5.835/24, que instituiu a prova como um dos instrumentos para o acesso no ensino superior nas sete instituições públicas paranaenses. Mais informações ainda serão divulgadas pela Secretaria Estadual de Educação (Seed).

Sisu





Além do Vestibular e da Prova Paraná Mais, a UEL irá ofertar um total de 588 vagas em 53 cursos de Graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O total de vagas foi atualizado pela Resolução CEPE nº 035/2024, levando em conta a demanda do Governo do Estado de disponibilizar 20% de vagas para cada curso pela Prova Paraná Mais.