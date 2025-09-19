Demanda por creches e escolas municipais é maior na Zona Norte de Londrina

O Coliseu (Zona Norte) e o Califórnia (Zona Leste) são, proporcionalmente, os bairros de Londrina que mais têm crianças em idade escolar sem estrutura adequada de ensino municipal. A Prefeitura, entretanto, ressalta que busca alternativas para solucionar o problema.
O levantamento exclusivo feito pela Folha, com base no Plano Diretor, mostra que o bairro da Zona Norte tem 1.024 crianças de 0 a 9 anos - o que corresponde a 11,17% da população -, porém conta com apenas um CEI (Centro de Educação Infantil). No Califórnia, a situação é parecida: 1.201 crianças e apenas uma creche filantrópica. Não há escolas ou creches municipais nos dois casos citados. O aumento populacional torna maior o desafio do poder público de garantir atendimento a essas pessoas.
Os CEIs, popularmente conhecidos como creches filantrópicas, recebem investimento da Secretaria da Educação, mas não são instituições próprias da Prefeitura. Assim como os CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil), eles atendem crianças de 0 a 5 anos. Dos 6 aos 9 anos, a educação fica a cargo das escolas municipais.
O que atualmente pode ser visto como um problema, há 12 anos era ainda mais grave. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o Califórnia tinha 1.595 crianças de 0 a 9 anos, cerca de 12,9% da população total. Já o Coliseu, anotava 1.299 (15,07%). Ou seja, nos dados divulgados pelo Plano Diretor - que foi tornado público em 2025, mas reflete números de 2022 -, as duas localidades cresceram em habitantes, ganhando idosos e perdendo público infantil. O fenômeno acometeu todos os bairros de Londrina, como mostrou a primeira reportagem desta série.
Demanda é maior na Zona Norte
A demanda por escolas e creches é maior na Zona Norte de Londrina em comparação com outras regiões. Bairros como Paris e Primavera - com 419 e 529 crianças na faixa etária, respectivamente - não têm qualquer estrutura de ensino municipal. O Vista Bela, até a publicação do Plano Diretor, tinha apenas um CMEI e uma escola municipal para atender 1.394 crianças. Entretanto, no dia 5 de agosto, foi inaugurada a primeira creche filantrópica da região, o CEI Osmar Zanluchi, com 84 vagas disponíveis.
Alojando moradores desde 2011, o Vista Bela tem um histórico de problemas ocasionados pela falta de estrutura do Estado. O bairro recebeu a primeira escola estadual somente seis anos depois da inauguração. A instituição de ensino municipal chegou ainda mais tarde, em 2021.
Maria Eunice Garcia Ferreira, gerente de Pesquisa e Plano Diretor do IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), lembra que os moradores do bairro foram diretamente afetados pela falta de planejamento do Governo Federal.
“O Vista Bela é um caso diferenciado, porque foi um projeto federal. Então, não foi feito um processo interno aqui para verificar o parcelamento do solo. Já chegou pronto. Só que, no projeto, não constavam lugares para equipamentos públicos. O município, no primeiro momento, teve que disponibilizar ônibus para levar crianças a outras escolas e teve que fazer a estrutura depois”, diz.
Junior Cesar Dias de Jesus, diretor administrativo de Planejamento da Secretaria de Educação, explica que a maneira encontrada pelo Executivo Municipal na época para solucionar a ausência de estrutura foi proporcionar o transporte de ônibus para outros bairros. Anos depois, já com a escola estadual alocada, uma parceria com o Governo do Paraná foi firmada para atenuar o transtorno.
“Por muito tempo, fizemos o transporte dessas crianças do Vista Bela para outras unidades escolares. Iam com segurança, mas era um transtorno, porque tinham que se deslocar do bairro de origem para estudar. A primeira escola que chegou até lá foi a do estado e, nesse primeiro momento, fizemos um acordo de cooperação entre as duas instituições para atender as crianças do município dentro do prédio do estado, já que haviam salas ociosas. Reduzimos o transporte, mas não cessou por completo”, afirma. A parceria se estendeu até 2021, ano de inauguração da Escola Municipal América Sabino Coimbra, que atende cerca de 1,1 mil alunos.
Jesus pontua que o relacionamento entre município e estado é comum e acontece em vários locais de Londrina ainda hoje, repartindo prédios para abrigar alunos. No Vista Bela, cerca de 400 crianças eram atendidas anualmente na modalidade, entre 2017 e 2021.
Ele explica que atualmente, no Vista Bela, o atendimento tem sido suprido por unidades de ensino de bairros vizinhos. "O CMEI Profª Vanderlaine Aparecida Rodrigues, no Maria Celina, também dá esse suporte para a comunidade do Vista Bela. Teremos a escola do Santo André, que foi lançada a ordem de serviço recentemente. Ali vamos atender um vácuo que vai desde o Jardim Santa Rita 6 (Zona Oeste) até o Barcelona (Zona Norte), onde as crianças ficam na escola do Vista Bela ou na Escola Profª Maria Tereza Meleiro Amâncio, no Santa Rita 6", detalha. A nova escola do Santo André, segundo o diretor, vai atender cerca de 400 crianças e será ampliada posteriormente.
Califórnia ao Coliseu
A construção e a reforma de equipamentos públicos no Califórnia também são prioridades da Prefeitura, segundo a Secretaria de Educação. "Estamos fazendo a ampliação da escola Maria Irene Vicentini Theodoro, com algumas salas de aula que vão dar suporte. Mas também já estamos buscando uma área para implantar um CEI.”
No Coliseu, segundo Jesus, o desafio é ainda maior, visto que a região, antes menos populosa, cresceu de forma exponencial. "O bairro era atendido pela Escola Municipal David Dequech, mas ela também deixou de cumprir esse objetivo, porque o próprio Ouro Verde, onde a escola está instalada, também cresceu bastante, o que fez com que absorvesse prioritariamente a clientela dele", explica.
O diretor de Planejamento da secretaria tem ciência dos problemas enfrentados e diz que a pasta está em busca de soluções, principalmente em relação às creches. "Hoje, as crianças dessa região estão sendo atendidas pelo CMEI Kalin Youssef Youssef (Ouro Verde), pela Escola Municipal David Dequech, pela Escola Municipal Mari Carrera Bueno (Santa Rita/Leonor) e pelo CMEI Marízia Carli Loures (Santa Rita/Leonor). De certa forma, essas unidades são distantes do Coliseu.”
Apelo por mais estrutura
A turismóloga Flávia Torres, 42, é uma das afetadas pela falta de estrutura de ensino no Coliseu. Moradora do Jardim das Américas - condomínio residencial com diversos apartamentos -, ela gasta R$ 270 por mês para que a filha chegue em segurança à escola do bairro vizinho, que fica a 1,5 km de distância.
“Sou mãe da Cecília, que tem 8 anos e está no 3° ano [do ensino fundamental] na Escola Municipal David Dequech, que é ótima, mas fica no bairro ao lado, o que dificulta muito. A minha filha vai e volta de van, pois, devido ao horário e à distância, não consigo levá- lá”, relata.
Para Torres, o Coliseu precisa “urgentemente” de mais equipamentos de educação, que proporcionariam a ela e aos quase 10 mil habitantes do bairro, sobretudo, mais qualidade de vida. “Seria excelente se tivéssemos uma escola aqui. Facilitaria muito, pois diminuiria os custos com a van e aumentaria o tempo de qualidade junto aos nossos filhos.”
Outra moradora da região, a técnica administrativa Larissa Garcia, 26, afirma que o problema atrapalha a vida de muitas famílias do bairro. Assim como Torres, ela gasta parte da renda para que o filho vá para a creche.
“Meu filho vai fazer 6 anos neste mês. Ele estuda no CMEI Kalin Youssef. Eu dependo de van, porque não tem outra forma de levar e buscar. É um custo que varia de R$ 250 a R$ 280 mensais para poder ir e voltar.”
Ela pede que o bairro receba mais investimento da Prefeitura, visto que o acesso à educação é dificultado pela falta de opções. “Não existem creches próximas de onde a gente mora e o bairro tem várias pessoas que precisam. Como é um condomínio, as pessoas dependem muito de escola pública e na região realmente não tem”, reclama.
Com o filho prestes a entrar no ensino fundamental, a mãe diz que não sabe ainda onde o matriculará, mas a certeza é de que o problema da distância permanecerá o mesmo. “É complicado, né? Porque, se tivesse uma escola mais próxima, daria para levar e buscar. Ficaria mais acessível.”
Soluções para o Paris e o Primavera
Jesus reconhece o crescimento populacional acelerado na Zona Norte e a necessidade de mais infraestrutura. "A gente tem observado ao longo do tempo um crescimento muito grande dessas áreas e, no primeiro momento, não havia essa projeção, o que foi uma falha, porque, à medida que se tem um novo bairro surgindo, a infraestrutura para a população deve ser contemplada", afirma.
Para os bairros Paris e Primavera, o planejamento também está em andamento. Ele garante que a Prefeitura possui áreas reservadas para a construção de novas unidades nessas regiões.
"Precisamos ampliar porque cresceram muito. A gente imaginava que a própria escola Ignez Corso (Vivi Xavier, bairro próximo ao Paris) poderia dar conta, mas o entorno é muito populoso e a escola ficou sobrecarregada. Já possuímos áreas reservadas nessas regiões justamente para implementar escolas e CEIs por lá", pontua.
Critérios de planejamento mudaram
Junior de Jesus ressalta que a forma da secretaria atuar mudou ao longo dos anos em Londrina. Segundo ele, há um distanciamento do objetivo da década de 1980 em relação ao atual. “Hoje buscamos acompanhar o crescimento populacional do município com a implantação desses equipamentos.”
Para ele, a negociação com empreendedores se tornou uma ferramenta essencial, pois, cada vez que um novo empreendimento surge, a pasta faz uma emissão das diretrizes de obrigações que vão ser geradas por esse novo loteamento. De acordo com o diretor, o empreendedor deve cumprir obrigações com a sociedade. "Juntamos as obrigações dos diferentes empreendedores para trazer um equipamento completo ou ampliar uma escola que já atende o entorno", pontua.
A definição do que será feito depende do crescimento projetado para cada bairro e da localização do equipamento de educação. "Antigamente, buscava-se uma projeção de onde a cidade ia crescer para instalar isso. Hoje fazemos esse estudo baseado no crescimento que acontece de forma mais concreta", completa.
Identificação dos bairros
Vale destacar que o Ippul adota critérios próprios de identificação na pesquisa divulgada. São usados como base pontos de referência - que recebem o nome do bairro mais antigo ou de maior relevância - com diversos loteamentos menores como componentes.
Por exemplo, dentro do Interlagos, estão localizados os loteamentos Marabá e Santa Fé. No interior do Fraternidade, há o Pindorama. Nos Cinco Conjuntos, há o Luiz de Sá e o Aquiles Stenghel.
A terceira reportagem da série “Do Centro às Margens” abordará a redução do analfabetismo nos bairros de Londrina.
Confira abaixo a lista de CEIs, CMEIs e escolas municipais por bairros de acordo com o Plano Diretor de Londrina:
Centro
CMEI: 1
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 30.379
Crianças de 0 a 9 anos: 1.689 (5,56%)
Higienópolis
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 3.962
Crianças de 0 a 9 anos: 218 (5,50%)
Ipiranga
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 4.398
Crianças de 0 a 9 anos: 248 (5,64%)
Alto Primavera
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 95
Crianças de 0 a 9 anos: 5 (5,26%)
Cidade Industrial
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 137
Crianças de 0 a 9 anos: 7 (5,11%)
Primavera
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 3.441
Crianças de 0 a 9 anos: 529 (15,37%)
Perobinha
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 236
Crianças de 0 a 9 anos: 26 (11,02%)
Paris
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 2.454
Crianças de 0 a 9 anos: 419 (17,07%)
Petrópolis
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 0
Habitantes: 3.963
Crianças de 0 a 9 anos: 252 (6,36%)
Quebec
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 3.629
Crianças de 0 a 9 anos: 233 (6,42%)
Shangri-lá
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 2
Habitantes: 5.353
Crianças de 0 a 9 anos: 450 (8,40%)
Vila Brasil
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 2
Habitantes: 7.149
Crianças de 0 a 9 anos: 551 (7,71%)
Vila Casoni
CMEI: 1
CEI: 2
Escola Municipal: 0
Habitantes: 5.989
Crianças de 0 a 9 anos: 604 (10,08%)
Vila Nova
CMEI: 0
CEI: 2
Escola Municipal: 0
Habitantes: 5.667
Crianças de 0 a 9 anos: 436 (7,69%)
Vila Recreio
CMEI: 1
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 3.772
Crianças de 0 a 9 anos: 347 (9,20%)
Alpes
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 7.072
Crianças de 0 a 9 anos: 748 (10,58%)
Carnascialli
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 4.506
Crianças de 0 a 9 anos: 550 (12,21%)
Cinco Conjuntos
CMEI: 1
CEI: 7
Escola Municipal: 6
Habitantes: 35.182
Crianças de 0 a 9 anos: 4.103 (11,66%)
Coliseu
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 0
Habitantes: 9.167
Crianças de 0 a 9 anos: 1.024 (11,17%)
Heimtal
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 725
Crianças de 0 a 9 anos: 100 (13,79%)
Maria Celina
CMEI: 1
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 3.381
Crianças de 0 a 9 anos: 488 (14,44%)
Milton Gavetti
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 0
Habitantes: 3.427
Crianças de 0 a 9 anos: 355 (10,36%)
Novo Amparo
CMEI: 0
CEI: 2
Escola Municipal: 1
Habitantes: 7.569
Crianças de 0 a 9 anos: 1.108 (14,64%)
Ouro Verde
CMEI: 2
CEI: 1
Escola Municipal: 2
Habitantes: 12.502
Crianças de 0 a 9 anos: 1.634 (13,07%)
Parigot
CMEI: 0
CEI: 3
Escola Municipal: 4
Habitantes: 16.766
Crianças de 0 a 9 anos: 2.006 (11,96%)
São Jorge
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 5.088
Crianças de 0 a 9 anos: 982 (19,30%)
Terra Nova
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 2.390
Crianças de 0 a 9 anos: 443 (18,53%)
Vista Bela
CMEI: 1
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 8.129
Crianças de 0 a 9 anos: 1.394 (17,15%)
Vivi Xavier
CMEI: 2
CEI: 2
Escola Municipal: 3
Habitantes: 25.531
Crianças de 0 a 9 anos: 3.398 (13,31%)
Abussafe
CMEI: 1
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 7.935
Crianças de 0 a 9 anos: 907 (11,43%)
Aeroporto
CMEI: 0
CEI: 2
Escola Municipal: 1
Habitantes: 7.897
Crianças de 0 a 9 anos: 845 (10,70%)
Antares
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 3
Habitantes: 11.083
Crianças de 0 a 9 anos: 1.248 (11,26%)
Califórnia
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 0
Habitantes: 12.787
Crianças de 0 a 9 anos: 1.201 (9,39%)
Ernani
CMEI: 1
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 10.349
Crianças de 0 a 9 anos: 1.215 (11,74%)
Fraternidade
CMEI: 1
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 3.834
Crianças de 0 a 9 anos: 460 (11,99%)
Ideal
CMEI: 0
CEI: 2
Escola Municipal: 1
Habitantes: 5.686
Crianças de 0 a 9 anos: 585 (10,29%)
Interlagos
CMEI: 1
CEI: 2
Escola Municipal: 3
Habitantes: 12.291
Crianças de 0 a 9 anos: 1.574 (12,81%)
Lindóia
CMEI: 1
CEI: 2
Escola Municipal: 3
Habitantes: 12.540
Crianças de 0 a 9 anos: 1.447 (11,54%)
Pioneiros
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 7.420
Crianças de 0 a 9 anos: 1.060 (14,29%)
Parque das Indústrias Leves
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 1.793
Crianças de 0 a 9 anos: 188 (10,49%)
Vila Siam
CMEI: 0
CEI: 4
Escola Municipal: 0
Habitantes: 6.810
Crianças de 0 a 9 anos: 643 (9,44%)
Bela Suíça
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 332
Crianças de 0 a 9 anos: 22 (6,63%)
Cafezal
CMEI: 2
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 14.355
Crianças de 0 a 9 anos: 1.485 (10,34%)
Guanabara
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 10.785
Crianças de 0 a 9 anos: 965 (8,95%)
Industrial 4
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 233
Crianças de 0 a 9 anos: 25 (10,73%)
Inglaterra
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 2
Habitantes: 10.051
Crianças de 0 a 9 anos: 1.077 (10,71%)
Jamile Dequech
CMEI: 1
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 2.744
Crianças de 0 a 9 anos: 290 (10,57%)
Nova Esperança
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 2.357
Crianças de 0 a 9 anos: 371 (15,74%)
Piza
CMEI: 1
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 12.570
Crianças de 0 a 9 anos: 1.362 (10,83%)
São Lourenço
CMEI: 2
CEI: 5
Escola Municipal: 4
Habitantes: 17.660
Crianças de 0 a 9 anos: 2.395 (13,56%)
São Miguel
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 418
Crianças de 0 a 9 anos: 78 (18,66%)
Tucanos
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 7.355
Crianças de 0 a 9 anos: 807 (10,97%)
União da Vitória
CMEI: 1
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 7.704
Crianças de 0 a 9 anos: 1.344 (17,45%)
Vivendas do Arvoredo
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 7.599
Crianças de 0 a 9 anos: 1.019 (13,41%)
Bandeirantes
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 1
Habitantes: 8.270
Crianças de 0 a 9 anos: 708 (8,56%)
Cilo 2
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 2.222
Crianças de 0 a 9 anos: 250 (11,25%)
Cilo 3
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 0
Habitantes: 4.100
Crianças de 0 a 9 anos: 617 (15,05%)
Colúmbia
CMEI: 1
CEI: 1
Escola Municipal: 0
Habitantes: 7.308
Crianças de 0 a 9 anos: 1.016 (13,91%)
Leonor
CMEI: 3
CEI: 2
Escola Municipal: 4
Habitantes: 22.293
Crianças de 0 a 9 anos: 2.598 (11,66%)
Olímpico
CMEI: 3
CEI: 1
Escola Municipal: 3
Habitantes: 11.744
Crianças de 0 a 9 anos: 1.666 (14,18%)
Palhano 1
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 24.498
Crianças de 0 a 9 anos: 2.607 (10,64%)
Palhano 2
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 2.608
Crianças de 0 a 9 anos: 264 (10,12%)
Presidente
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 2
Habitantes: 13.481
Crianças de 0 a 9 anos: 1.123 (8,33%)
Royal
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 0
Habitantes: 4.153
Crianças de 0 a 9 anos: 595 (14,32%)
Sabará
CMEI: 0
CEI: 0
Escola Municipal: 1
Habitantes: 2.821
Crianças de 0 a 9 anos: 290 (10,28%)
Tókio
CMEI: 0
CEI: 1
Escola Municipal: 3
Habitantes: 11.391
Crianças de 0 a 9 anos: 1.240 (10,89%)
Leia a primeira reportagem da série aqui:
