Do Centro às Margens

Demanda por creches e escolas municipais é maior na Zona Norte de Londrina

Bruno Souza - Redação Bonde
19 set 2025 às 06:00

Foto: Vivian Honorato/ N.Com
O Coliseu (Zona Norte) e o Califórnia (Zona Leste) são, proporcionalmente, os bairros de Londrina que mais têm crianças em idade escolar sem estrutura adequada de ensino municipal. A Prefeitura, entretanto, ressalta que busca alternativas para solucionar o problema.


O levantamento exclusivo feito pela Folha, com base no Plano Diretor, mostra que o bairro da Zona Norte tem 1.024 crianças de 0 a 9 anos - o que corresponde a 11,17% da população -, porém conta com apenas um CEI (Centro de Educação Infantil). No Califórnia, a situação é parecida: 1.201 crianças e apenas uma creche filantrópica. Não há escolas ou creches municipais nos dois casos citados. O aumento populacional torna maior o desafio do poder público de garantir atendimento a essas pessoas.


Os CEIs, popularmente conhecidos como creches filantrópicas, recebem investimento da Secretaria da Educação, mas não são instituições próprias da Prefeitura. Assim como os CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil), eles atendem crianças de 0 a 5 anos. Dos 6 aos 9 anos, a educação fica a cargo das escolas municipais.


O que atualmente pode ser visto como um problema, há 12 anos era ainda mais grave. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o Califórnia tinha 1.595 crianças de 0 a 9 anos, cerca de 12,9% da população total. Já o Coliseu, anotava 1.299 (15,07%). Ou seja, nos dados divulgados pelo Plano Diretor - que foi tornado público em 2025, mas reflete números de 2022 -, as duas localidades cresceram em habitantes, ganhando idosos e perdendo público infantil. O fenômeno acometeu todos os bairros de Londrina, como mostrou a primeira reportagem desta série.

Arte: Gustavo Padial


Demanda é maior na Zona Norte


A demanda por escolas e creches é maior na Zona Norte de Londrina em comparação com outras regiões. Bairros como Paris e Primavera - com 419 e 529 crianças na faixa etária, respectivamente - não têm qualquer estrutura de ensino municipal. O Vista Bela, até a publicação do Plano Diretor, tinha apenas um CMEI e uma escola municipal para atender 1.394 crianças. Entretanto, no dia 5 de agosto, foi inaugurada a primeira creche filantrópica da região, o CEI Osmar Zanluchi, com 84 vagas disponíveis. 

Alojando moradores desde 2011, o Vista Bela tem um histórico de problemas ocasionados pela falta de estrutura do Estado. O bairro recebeu a primeira escola estadual somente seis anos depois da inauguração. A instituição de ensino municipal chegou ainda mais tarde, em 2021.

Maria Eunice Garcia Ferreira, gerente de Pesquisa e Plano Diretor do IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), lembra que os moradores do bairro foram diretamente afetados pela falta de planejamento do Governo Federal.

“O Vista Bela é um caso diferenciado, porque foi um projeto federal. Então, não foi feito um processo interno aqui para verificar o parcelamento do solo. Já chegou pronto. Só que, no projeto, não constavam lugares para equipamentos públicos. O município, no primeiro momento, teve que disponibilizar ônibus para levar crianças a outras escolas e teve que fazer a estrutura depois”, diz.


Junior Cesar Dias de Jesus, diretor administrativo de Planejamento da Secretaria de Educação, explica que a maneira encontrada pelo Executivo Municipal na época para solucionar a ausência de estrutura foi proporcionar o transporte de ônibus para outros bairros. Anos depois, já com a escola estadual alocada, uma parceria com o Governo do Paraná foi firmada para atenuar o transtorno.


“Por muito tempo, fizemos o transporte dessas crianças do Vista Bela para outras unidades escolares. Iam com segurança, mas era um transtorno, porque tinham que se deslocar do bairro de origem para estudar. A primeira escola que chegou até lá foi a do estado e, nesse primeiro momento, fizemos um acordo de cooperação entre as duas instituições para atender as crianças do município dentro do prédio do estado, já que haviam salas ociosas. Reduzimos o transporte, mas não cessou por completo”, afirma. A parceria se estendeu até 2021, ano de inauguração da Escola Municipal América Sabino Coimbra, que atende cerca de 1,1 mil alunos.


Jesus pontua que o relacionamento entre município e estado é comum e acontece em vários locais de Londrina ainda hoje, repartindo prédios para abrigar alunos. No Vista Bela, cerca de 400 crianças eram atendidas anualmente na modalidade, entre 2017 e 2021.


Ele explica que atualmente, no Vista Bela, o atendimento tem sido suprido por unidades de ensino de bairros vizinhos. "O CMEI Profª Vanderlaine Aparecida Rodrigues, no Maria Celina, também dá esse suporte para a comunidade do Vista Bela. Teremos a escola do Santo André, que foi lançada a ordem de serviço recentemente. Ali vamos atender um vácuo que vai desde o Jardim Santa Rita 6 (Zona Oeste) até o Barcelona (Zona Norte), onde as crianças ficam na escola do Vista Bela ou na Escola Profª Maria Tereza Meleiro Amâncio, no Santa Rita 6", detalha. A nova escola do Santo André, segundo o diretor, vai atender cerca de 400 crianças e será ampliada posteriormente.


Vista Bela. A falta de estrutura de ensino municipal é pior na Zona Norte de Londrina Foto: Flávio Conceição/ iStock


Califórnia ao Coliseu


A construção e a reforma de equipamentos públicos no Califórnia também são prioridades da Prefeitura, segundo a Secretaria de Educação. "Estamos fazendo a ampliação da escola Maria Irene Vicentini Theodoro, com algumas salas de aula que vão dar suporte. Mas também já estamos buscando uma área para implantar um CEI.”


No Coliseu, segundo Jesus, o desafio é ainda maior, visto que a região, antes menos populosa, cresceu de forma exponencial. "O bairro era atendido pela Escola Municipal David Dequech, mas ela também deixou de cumprir esse objetivo, porque o próprio Ouro Verde, onde a escola está instalada, também cresceu bastante, o que fez com que absorvesse prioritariamente a clientela dele", explica.


O diretor de Planejamento da secretaria tem ciência dos problemas enfrentados e diz que a pasta está em busca de soluções, principalmente em relação às creches. "Hoje, as crianças dessa região estão sendo atendidas pelo CMEI Kalin Youssef Youssef (Ouro Verde), pela Escola Municipal David Dequech, pela Escola Municipal Mari Carrera Bueno (Santa Rita/Leonor) e pelo CMEI Marízia Carli Loures (Santa Rita/Leonor). De certa forma, essas unidades são distantes do Coliseu.”


O Coliseu tem pouco mais de mil crianças de 0 a 9 anos, mas apenas uma creche filantrópica no bairro Foto: Vivian Honorato/ N.Com


Apelo por mais estrutura


A turismóloga Flávia Torres, 42, é uma das afetadas pela falta de estrutura de ensino no Coliseu. Moradora do Jardim das Américas - condomínio residencial com diversos apartamentos -, ela gasta R$ 270 por mês para que a filha chegue em segurança à escola do bairro vizinho, que fica a 1,5 km de distância. 


“Sou mãe da Cecília, que tem 8 anos e está no 3° ano [do ensino fundamental] na Escola Municipal David Dequech, que é ótima, mas fica no bairro ao lado, o que dificulta  muito. A minha filha vai e volta de van, pois, devido ao horário e à distância,  não  consigo  levá- lá”, relata.


Para Torres, o Coliseu precisa “urgentemente” de mais equipamentos de educação, que proporcionariam a ela e aos quase 10 mil habitantes do bairro, sobretudo, mais qualidade de vida. “Seria excelente se tivéssemos uma escola aqui. Facilitaria muito, pois diminuiria os custos com a van e aumentaria o tempo de qualidade junto aos nossos filhos.”


Outra moradora da região, a técnica administrativa Larissa Garcia, 26, afirma que o problema atrapalha a vida de muitas famílias do bairro. Assim como Torres, ela gasta parte da renda para que o filho vá para a creche.


“Meu filho vai fazer 6 anos neste mês. Ele estuda no CMEI Kalin Youssef. Eu dependo de van, porque não tem outra forma de levar e buscar. É um custo que varia de R$ 250 a R$ 280 mensais para poder ir e voltar.”


Ela pede que o bairro receba mais investimento da Prefeitura, visto que o acesso à educação é dificultado pela falta de opções. “Não existem creches próximas de onde a gente mora e o bairro tem várias pessoas que precisam. Como é um condomínio, as pessoas dependem muito de escola pública e na região realmente não tem”, reclama.


Com o filho prestes a entrar no ensino fundamental, a mãe diz que não sabe ainda onde o matriculará, mas a certeza é de que o problema da distância permanecerá o mesmo. “É complicado, né? Porque, se tivesse uma escola mais próxima, daria para levar e buscar. Ficaria mais acessível.”


Rua Arcindo Sardo, no Coliseu, Zona Norte de Londrina Foto: Roberto Custódio


Soluções para o Paris e o Primavera


Jesus reconhece o crescimento populacional acelerado na Zona Norte e a necessidade de mais infraestrutura. "A gente tem observado ao longo do tempo um crescimento muito grande dessas áreas e, no primeiro momento, não havia essa projeção, o que foi uma falha, porque, à medida que se tem um novo bairro surgindo, a infraestrutura para a população deve ser contemplada", afirma.


Para os bairros Paris e Primavera, o planejamento também está em andamento. Ele garante que a Prefeitura possui áreas reservadas para a construção de novas unidades nessas regiões.


"Precisamos ampliar porque cresceram muito. A gente imaginava que a própria escola Ignez Corso (Vivi Xavier, bairro próximo ao Paris) poderia dar conta, mas o entorno é muito populoso e a escola ficou sobrecarregada. Já possuímos áreas reservadas nessas regiões justamente para implementar escolas e CEIs por lá", pontua.


Junior Cesar Dias de Jesus, diretor administrativo de Planejamento da Secretaria de Educação de Londrina Foto: Bruno Souza


Critérios de planejamento mudaram


Junior de Jesus ressalta que a forma da secretaria atuar mudou ao longo dos anos em Londrina. Segundo ele, há um distanciamento do objetivo da década de 1980 em relação ao atual. “Hoje buscamos acompanhar o crescimento populacional do município com a implantação desses equipamentos.”


Para ele, a negociação com empreendedores se tornou uma ferramenta essencial, pois, cada vez que um novo empreendimento surge, a pasta faz uma emissão das diretrizes de obrigações que vão ser geradas por esse novo loteamento. De acordo com o diretor, o empreendedor deve cumprir obrigações com a sociedade. "Juntamos as obrigações dos diferentes empreendedores para trazer um equipamento completo ou ampliar uma escola que já atende o entorno", pontua.


A definição do que será feito depende do crescimento projetado para cada bairro e da localização do equipamento de educação. "Antigamente, buscava-se uma projeção de onde a cidade ia crescer para instalar isso. Hoje fazemos esse estudo baseado no crescimento que acontece de forma mais concreta", completa.


Identificação dos bairros


Vale destacar que o Ippul adota critérios próprios de identificação na pesquisa divulgada. São usados como base pontos de referência - que recebem o nome do bairro mais antigo ou de maior relevância - com diversos loteamentos menores como componentes.


Por exemplo, dentro do Interlagos, estão localizados os loteamentos Marabá e Santa Fé. No interior do Fraternidade, há o Pindorama. Nos Cinco Conjuntos, há o Luiz de Sá e o Aquiles Stenghel.


A terceira reportagem da série “Do Centro às Margens” abordará a redução do analfabetismo nos bairros de Londrina.


Confira abaixo a lista de CEIs, CMEIs e escolas municipais por bairros de acordo com o Plano Diretor de Londrina:


Centro
 CMEI: 1
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 30.379
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.689 (5,56%)


Higienópolis
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 3.962
 Crianças de 0 a 9 anos: 218 (5,50%)


Ipiranga
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 4.398
 Crianças de 0 a 9 anos: 248 (5,64%)


Alto Primavera
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 95
 Crianças de 0 a 9 anos: 5 (5,26%)


Cidade Industrial
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 137
 Crianças de 0 a 9 anos: 7 (5,11%)


Primavera
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 3.441
 Crianças de 0 a 9 anos: 529 (15,37%)


Perobinha
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 236
 Crianças de 0 a 9 anos: 26 (11,02%)


Paris
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 2.454
 Crianças de 0 a 9 anos: 419 (17,07%)


Petrópolis
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 3.963
 Crianças de 0 a 9 anos: 252 (6,36%)


Quebec
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 3.629
 Crianças de 0 a 9 anos: 233 (6,42%)


Shangri-lá
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 2
 Habitantes: 5.353
 Crianças de 0 a 9 anos: 450 (8,40%)


Vila Brasil
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 2
 Habitantes: 7.149
 Crianças de 0 a 9 anos: 551 (7,71%)


Vila Casoni
 CMEI: 1
 CEI: 2
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 5.989
 Crianças de 0 a 9 anos: 604 (10,08%)


Vila Nova
 CMEI: 0
 CEI: 2
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 5.667
 Crianças de 0 a 9 anos: 436 (7,69%)


Vila Recreio
 CMEI: 1
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 3.772
 Crianças de 0 a 9 anos: 347 (9,20%)


Alpes
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 7.072
 Crianças de 0 a 9 anos: 748 (10,58%)


Carnascialli
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 4.506
 Crianças de 0 a 9 anos: 550 (12,21%)


Cinco Conjuntos
 CMEI: 1
 CEI: 7
 Escola Municipal: 6
 Habitantes: 35.182
 Crianças de 0 a 9 anos: 4.103 (11,66%)


Coliseu
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 9.167
Crianças de 0 a 9 anos: 1.024 (11,17%)


Heimtal
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 725
 Crianças de 0 a 9 anos: 100 (13,79%)


Maria Celina
 CMEI: 1
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 3.381
 Crianças de 0 a 9 anos: 488 (14,44%)


Milton Gavetti
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 3.427
 Crianças de 0 a 9 anos: 355 (10,36%)


Novo Amparo
 CMEI: 0
 CEI: 2
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 7.569
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.108 (14,64%)


Ouro Verde
 CMEI: 2
 CEI: 1
 Escola Municipal: 2
 Habitantes: 12.502
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.634 (13,07%)


Parigot
 CMEI: 0
 CEI: 3
 Escola Municipal: 4
 Habitantes: 16.766
 Crianças de 0 a 9 anos: 2.006 (11,96%)


São Jorge
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 5.088
 Crianças de 0 a 9 anos: 982 (19,30%)


Terra Nova
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 2.390
 Crianças de 0 a 9 anos: 443 (18,53%)


Vista Bela
 CMEI: 1
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 8.129
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.394 (17,15%)


Vivi Xavier
 CMEI: 2
 CEI: 2
 Escola Municipal: 3
 Habitantes: 25.531
 Crianças de 0 a 9 anos: 3.398 (13,31%)


Abussafe
 CMEI: 1
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 7.935
 Crianças de 0 a 9 anos: 907 (11,43%)


Aeroporto
 CMEI: 0
 CEI: 2
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 7.897
 Crianças de 0 a 9 anos: 845 (10,70%)


Antares
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 3
 Habitantes: 11.083
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.248 (11,26%)


Califórnia
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 12.787
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.201 (9,39%)


Ernani
 CMEI: 1
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 10.349
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.215 (11,74%)


Fraternidade
 CMEI: 1
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 3.834
 Crianças de 0 a 9 anos: 460 (11,99%)


Ideal
 CMEI: 0
 CEI: 2
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 5.686
 Crianças de 0 a 9 anos: 585 (10,29%)


Interlagos
 CMEI: 1
 CEI: 2
 Escola Municipal: 3
 Habitantes: 12.291
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.574 (12,81%)


Lindóia
 CMEI: 1
 CEI: 2
 Escola Municipal: 3
 Habitantes: 12.540
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.447 (11,54%)


Pioneiros
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 7.420
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.060 (14,29%)


Parque das Indústrias Leves
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 1.793
 Crianças de 0 a 9 anos: 188 (10,49%)


Vila Siam
 CMEI: 0
 CEI: 4
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 6.810
 Crianças de 0 a 9 anos: 643 (9,44%)


Bela Suíça
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 332
 Crianças de 0 a 9 anos: 22 (6,63%)


Cafezal
 CMEI: 2
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 14.355
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.485 (10,34%)


Guanabara
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 10.785
 Crianças de 0 a 9 anos: 965 (8,95%)


Industrial 4
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 233
 Crianças de 0 a 9 anos: 25 (10,73%)


Inglaterra
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 2
 Habitantes: 10.051
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.077 (10,71%)


Jamile Dequech
 CMEI: 1
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 2.744
 Crianças de 0 a 9 anos: 290 (10,57%)


Nova Esperança
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 2.357
 Crianças de 0 a 9 anos: 371 (15,74%)


Piza
 CMEI: 1
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 12.570
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.362 (10,83%)


São Lourenço
 CMEI: 2
 CEI: 5
 Escola Municipal: 4
 Habitantes: 17.660
 Crianças de 0 a 9 anos: 2.395 (13,56%)


São Miguel
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 418
 Crianças de 0 a 9 anos: 78 (18,66%)


Tucanos
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 7.355
 Crianças de 0 a 9 anos: 807 (10,97%)


União da Vitória
 CMEI: 1
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 7.704
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.344 (17,45%)


Vivendas do Arvoredo
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 7.599
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.019 (13,41%)


Bandeirantes
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 8.270
 Crianças de 0 a 9 anos: 708 (8,56%)


Cilo 2
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 2.222
 Crianças de 0 a 9 anos: 250 (11,25%)


Cilo 3
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 4.100
 Crianças de 0 a 9 anos: 617 (15,05%)


Colúmbia
 CMEI: 1
 CEI: 1
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 7.308
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.016 (13,91%)


Leonor
 CMEI: 3
 CEI: 2
 Escola Municipal: 4
 Habitantes: 22.293
 Crianças de 0 a 9 anos: 2.598 (11,66%)


Olímpico
 CMEI: 3
 CEI: 1
 Escola Municipal: 3
 Habitantes: 11.744
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.666 (14,18%)


Palhano 1
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 24.498
 Crianças de 0 a 9 anos: 2.607 (10,64%)


Palhano 2
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 2.608
 Crianças de 0 a 9 anos: 264 (10,12%)


Presidente
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 2
 Habitantes: 13.481
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.123 (8,33%)


Royal
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 0
 Habitantes: 4.153
 Crianças de 0 a 9 anos: 595 (14,32%)


Sabará
 CMEI: 0
 CEI: 0
 Escola Municipal: 1
 Habitantes: 2.821
 Crianças de 0 a 9 anos: 290 (10,28%)


Tókio
 CMEI: 0
 CEI: 1
 Escola Municipal: 3
 Habitantes: 11.391
 Crianças de 0 a 9 anos: 1.240 (10,89%)


Logo Bonde
Jardim Coliseu Londrina Zona norte educacao creches criança escola municipal de Londrina jardim Vista Bela Conjunto São Jorge Londrina
