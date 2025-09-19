Demanda por creches e escolas municipais é maior na Zona Norte de Londrina

O Coliseu (Zona Norte) e o Califórnia (Zona Leste) são, proporcionalmente, os bairros de Londrina que mais têm crianças em idade escolar sem estrutura adequada de ensino municipal. A Prefeitura, entretanto, ressalta que busca alternativas para solucionar o problema.

O levantamento exclusivo feito pela Folha, com base no Plano Diretor, mostra que o bairro da Zona Norte tem 1.024 crianças de 0 a 9 anos - o que corresponde a 11,17% da população -, porém conta com apenas um CEI (Centro de Educação Infantil). No Califórnia, a situação é parecida: 1.201 crianças e apenas uma creche filantrópica. Não há escolas ou creches municipais nos dois casos citados. O aumento populacional torna maior o desafio do poder público de garantir atendimento a essas pessoas.

Os CEIs, popularmente conhecidos como creches filantrópicas, recebem investimento da Secretaria da Educação, mas não são instituições próprias da Prefeitura. Assim como os CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil), eles atendem crianças de 0 a 5 anos. Dos 6 aos 9 anos, a educação fica a cargo das escolas municipais.

O que atualmente pode ser visto como um problema, há 12 anos era ainda mais grave. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o Califórnia tinha 1.595 crianças de 0 a 9 anos, cerca de 12,9% da população total. Já o Coliseu, anotava 1.299 (15,07%). Ou seja, nos dados divulgados pelo Plano Diretor - que foi tornado público em 2025, mas reflete números de 2022 -, as duas localidades cresceram em habitantes, ganhando idosos e perdendo público infantil. O fenômeno acometeu todos os bairros de Londrina, como mostrou a primeira reportagem desta série.



Arte: Gustavo Padial





Publicidade

Demanda é maior na Zona Norte



A demanda por escolas e creches é maior na Zona Norte de Londrina em comparação com outras regiões. Bairros como Paris e Primavera - com 419 e 529 crianças na faixa etária, respectivamente - não têm qualquer estrutura de ensino municipal. O Vista Bela, até a publicação do Plano Diretor, tinha apenas um CMEI e uma escola municipal para atender 1.394 crianças. Entretanto, no dia 5 de agosto, foi inaugurada a primeira creche filantrópica da região, o CEI Osmar Zanluchi, com 84 vagas disponíveis.

Alojando moradores desde 2011, o Vista Bela tem um histórico de problemas ocasionados pela falta de estrutura do Estado. O bairro recebeu a primeira escola estadual somente seis anos depois da inauguração. A instituição de ensino municipal chegou ainda mais tarde, em 2021.

Maria Eunice Garcia Ferreira, gerente de Pesquisa e Plano Diretor do IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), lembra que os moradores do bairro foram diretamente afetados pela falta de planejamento do Governo Federal.

“O Vista Bela é um caso diferenciado, porque foi um projeto federal. Então, não foi feito um processo interno aqui para verificar o parcelamento do solo. Já chegou pronto. Só que, no projeto, não constavam lugares para equipamentos públicos. O município, no primeiro momento, teve que disponibilizar ônibus para levar crianças a outras escolas e teve que fazer a estrutura depois”, diz.

Junior Cesar Dias de Jesus, diretor administrativo de Planejamento da Secretaria de Educação, explica que a maneira encontrada pelo Executivo Municipal na época para solucionar a ausência de estrutura foi proporcionar o transporte de ônibus para outros bairros. Anos depois, já com a escola estadual alocada, uma parceria com o Governo do Paraná foi firmada para atenuar o transtorno.

“Por muito tempo, fizemos o transporte dessas crianças do Vista Bela para outras unidades escolares. Iam com segurança, mas era um transtorno, porque tinham que se deslocar do bairro de origem para estudar. A primeira escola que chegou até lá foi a do estado e, nesse primeiro momento, fizemos um acordo de cooperação entre as duas instituições para atender as crianças do município dentro do prédio do estado, já que haviam salas ociosas. Reduzimos o transporte, mas não cessou por completo”, afirma. A parceria se estendeu até 2021, ano de inauguração da Escola Municipal América Sabino Coimbra, que atende cerca de 1,1 mil alunos.

Jesus pontua que o relacionamento entre município e estado é comum e acontece em vários locais de Londrina ainda hoje, repartindo prédios para abrigar alunos. No Vista Bela, cerca de 400 crianças eram atendidas anualmente na modalidade, entre 2017 e 2021.

Ele explica que atualmente, no Vista Bela, o atendimento tem sido suprido por unidades de ensino de bairros vizinhos. "O CMEI Profª Vanderlaine Aparecida Rodrigues, no Maria Celina, também dá esse suporte para a comunidade do Vista Bela. Teremos a escola do Santo André, que foi lançada a ordem de serviço recentemente. Ali vamos atender um vácuo que vai desde o Jardim Santa Rita 6 (Zona Oeste) até o Barcelona (Zona Norte), onde as crianças ficam na escola do Vista Bela ou na Escola Profª Maria Tereza Meleiro Amâncio, no Santa Rita 6", detalha. A nova escola do Santo André, segundo o diretor, vai atender cerca de 400 crianças e será ampliada posteriormente.



Vista Bela. A falta de estrutura de ensino municipal é pior na Zona Norte de Londrina Foto: Flávio Conceição/ iStock





Califórnia ao Coliseu



A construção e a reforma de equipamentos públicos no Califórnia também são prioridades da Prefeitura, segundo a Secretaria de Educação. "Estamos fazendo a ampliação da escola Maria Irene Vicentini Theodoro, com algumas salas de aula que vão dar suporte. Mas também já estamos buscando uma área para implantar um CEI.”

No Coliseu, segundo Jesus, o desafio é ainda maior, visto que a região, antes menos populosa, cresceu de forma exponencial. "O bairro era atendido pela Escola Municipal David Dequech, mas ela também deixou de cumprir esse objetivo, porque o próprio Ouro Verde, onde a escola está instalada, também cresceu bastante, o que fez com que absorvesse prioritariamente a clientela dele", explica.

O diretor de Planejamento da secretaria tem ciência dos problemas enfrentados e diz que a pasta está em busca de soluções, principalmente em relação às creches. "Hoje, as crianças dessa região estão sendo atendidas pelo CMEI Kalin Youssef Youssef (Ouro Verde), pela Escola Municipal David Dequech, pela Escola Municipal Mari Carrera Bueno (Santa Rita/Leonor) e pelo CMEI Marízia Carli Loures (Santa Rita/Leonor). De certa forma, essas unidades são distantes do Coliseu.”



O Coliseu tem pouco mais de mil crianças de 0 a 9 anos, mas apenas uma creche filantrópica no bairro Foto: Vivian Honorato/ N.Com





Apelo por mais estrutura



A turismóloga Flávia Torres, 42, é uma das afetadas pela falta de estrutura de ensino no Coliseu. Moradora do Jardim das Américas - condomínio residencial com diversos apartamentos -, ela gasta R$ 270 por mês para que a filha chegue em segurança à escola do bairro vizinho, que fica a 1,5 km de distância.

“Sou mãe da Cecília, que tem 8 anos e está no 3° ano [do ensino fundamental] na Escola Municipal David Dequech, que é ótima, mas fica no bairro ao lado, o que dificulta muito. A minha filha vai e volta de van, pois, devido ao horário e à distância, não consigo levá- lá”, relata.

Para Torres, o Coliseu precisa “urgentemente” de mais equipamentos de educação, que proporcionariam a ela e aos quase 10 mil habitantes do bairro, sobretudo, mais qualidade de vida. “Seria excelente se tivéssemos uma escola aqui. Facilitaria muito, pois diminuiria os custos com a van e aumentaria o tempo de qualidade junto aos nossos filhos.”

Outra moradora da região, a técnica administrativa Larissa Garcia, 26, afirma que o problema atrapalha a vida de muitas famílias do bairro. Assim como Torres, ela gasta parte da renda para que o filho vá para a creche.

“Meu filho vai fazer 6 anos neste mês. Ele estuda no CMEI Kalin Youssef. Eu dependo de van, porque não tem outra forma de levar e buscar. É um custo que varia de R$ 250 a R$ 280 mensais para poder ir e voltar.”

Ela pede que o bairro receba mais investimento da Prefeitura, visto que o acesso à educação é dificultado pela falta de opções. “Não existem creches próximas de onde a gente mora e o bairro tem várias pessoas que precisam. Como é um condomínio, as pessoas dependem muito de escola pública e na região realmente não tem”, reclama.

Com o filho prestes a entrar no ensino fundamental, a mãe diz que não sabe ainda onde o matriculará, mas a certeza é de que o problema da distância permanecerá o mesmo. “É complicado, né? Porque, se tivesse uma escola mais próxima, daria para levar e buscar. Ficaria mais acessível.”



Rua Arcindo Sardo, no Coliseu, Zona Norte de Londrina Foto: Roberto Custódio





Soluções para o Paris e o Primavera



Jesus reconhece o crescimento populacional acelerado na Zona Norte e a necessidade de mais infraestrutura. "A gente tem observado ao longo do tempo um crescimento muito grande dessas áreas e, no primeiro momento, não havia essa projeção, o que foi uma falha, porque, à medida que se tem um novo bairro surgindo, a infraestrutura para a população deve ser contemplada", afirma.

Para os bairros Paris e Primavera, o planejamento também está em andamento. Ele garante que a Prefeitura possui áreas reservadas para a construção de novas unidades nessas regiões.

"Precisamos ampliar porque cresceram muito. A gente imaginava que a própria escola Ignez Corso (Vivi Xavier, bairro próximo ao Paris) poderia dar conta, mas o entorno é muito populoso e a escola ficou sobrecarregada. Já possuímos áreas reservadas nessas regiões justamente para implementar escolas e CEIs por lá", pontua.



Junior Cesar Dias de Jesus, diretor administrativo de Planejamento da Secretaria de Educação de Londrina Foto: Bruno Souza





Critérios de planejamento mudaram



Junior de Jesus ressalta que a forma da secretaria atuar mudou ao longo dos anos em Londrina. Segundo ele, há um distanciamento do objetivo da década de 1980 em relação ao atual. “Hoje buscamos acompanhar o crescimento populacional do município com a implantação desses equipamentos.”

Para ele, a negociação com empreendedores se tornou uma ferramenta essencial, pois, cada vez que um novo empreendimento surge, a pasta faz uma emissão das diretrizes de obrigações que vão ser geradas por esse novo loteamento. De acordo com o diretor, o empreendedor deve cumprir obrigações com a sociedade. "Juntamos as obrigações dos diferentes empreendedores para trazer um equipamento completo ou ampliar uma escola que já atende o entorno", pontua.

A definição do que será feito depende do crescimento projetado para cada bairro e da localização do equipamento de educação. "Antigamente, buscava-se uma projeção de onde a cidade ia crescer para instalar isso. Hoje fazemos esse estudo baseado no crescimento que acontece de forma mais concreta", completa.



Identificação dos bairros



Vale destacar que o Ippul adota critérios próprios de identificação na pesquisa divulgada. São usados como base pontos de referência - que recebem o nome do bairro mais antigo ou de maior relevância - com diversos loteamentos menores como componentes.

Por exemplo, dentro do Interlagos, estão localizados os loteamentos Marabá e Santa Fé. No interior do Fraternidade, há o Pindorama. Nos Cinco Conjuntos, há o Luiz de Sá e o Aquiles Stenghel.

A terceira reportagem da série “Do Centro às Margens” abordará a redução do analfabetismo nos bairros de Londrina.

Confira abaixo a lista de CEIs, CMEIs e escolas municipais por bairros de acordo com o Plano Diretor de Londrina:

Centro

CMEI: 1

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 30.379

Crianças de 0 a 9 anos: 1.689 (5,56%)

Higienópolis

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 3.962

Crianças de 0 a 9 anos: 218 (5,50%)

Ipiranga

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 4.398

Crianças de 0 a 9 anos: 248 (5,64%)

Alto Primavera

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 95

Crianças de 0 a 9 anos: 5 (5,26%)

Cidade Industrial

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 137

Crianças de 0 a 9 anos: 7 (5,11%)

Primavera

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 3.441

Crianças de 0 a 9 anos: 529 (15,37%)

Perobinha

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 236

Crianças de 0 a 9 anos: 26 (11,02%)

Paris

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 2.454

Crianças de 0 a 9 anos: 419 (17,07%)

Petrópolis

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 0

Habitantes: 3.963

Crianças de 0 a 9 anos: 252 (6,36%)

Quebec

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 3.629

Crianças de 0 a 9 anos: 233 (6,42%)

Shangri-lá

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 2

Habitantes: 5.353

Crianças de 0 a 9 anos: 450 (8,40%)

Vila Brasil

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 2

Habitantes: 7.149

Crianças de 0 a 9 anos: 551 (7,71%)

Vila Casoni

CMEI: 1

CEI: 2

Escola Municipal: 0

Habitantes: 5.989

Crianças de 0 a 9 anos: 604 (10,08%)

Vila Nova

CMEI: 0

CEI: 2

Escola Municipal: 0

Habitantes: 5.667

Crianças de 0 a 9 anos: 436 (7,69%)

Vila Recreio

CMEI: 1

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 3.772

Crianças de 0 a 9 anos: 347 (9,20%)

Alpes

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 7.072

Crianças de 0 a 9 anos: 748 (10,58%)

Carnascialli

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 4.506

Crianças de 0 a 9 anos: 550 (12,21%)

Cinco Conjuntos

CMEI: 1

CEI: 7

Escola Municipal: 6

Habitantes: 35.182

Crianças de 0 a 9 anos: 4.103 (11,66%)

Coliseu

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 0

Habitantes: 9.167

Crianças de 0 a 9 anos: 1.024 (11,17%)

Heimtal

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 725

Crianças de 0 a 9 anos: 100 (13,79%)

Maria Celina

CMEI: 1

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 3.381

Crianças de 0 a 9 anos: 488 (14,44%)

Milton Gavetti

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 0

Habitantes: 3.427

Crianças de 0 a 9 anos: 355 (10,36%)

Novo Amparo

CMEI: 0

CEI: 2

Escola Municipal: 1

Habitantes: 7.569

Crianças de 0 a 9 anos: 1.108 (14,64%)

Ouro Verde

CMEI: 2

CEI: 1

Escola Municipal: 2

Habitantes: 12.502

Crianças de 0 a 9 anos: 1.634 (13,07%)

Parigot

CMEI: 0

CEI: 3

Escola Municipal: 4

Habitantes: 16.766

Crianças de 0 a 9 anos: 2.006 (11,96%)

São Jorge

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 5.088

Crianças de 0 a 9 anos: 982 (19,30%)

Terra Nova

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 2.390

Crianças de 0 a 9 anos: 443 (18,53%)

Vista Bela

CMEI: 1

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 8.129

Crianças de 0 a 9 anos: 1.394 (17,15%)

Vivi Xavier

CMEI: 2

CEI: 2

Escola Municipal: 3

Habitantes: 25.531

Crianças de 0 a 9 anos: 3.398 (13,31%)

Abussafe

CMEI: 1

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 7.935

Crianças de 0 a 9 anos: 907 (11,43%)

Aeroporto

CMEI: 0

CEI: 2

Escola Municipal: 1

Habitantes: 7.897

Crianças de 0 a 9 anos: 845 (10,70%)

Antares

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 3

Habitantes: 11.083

Crianças de 0 a 9 anos: 1.248 (11,26%)

Califórnia

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 0

Habitantes: 12.787

Crianças de 0 a 9 anos: 1.201 (9,39%)

Ernani

CMEI: 1

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 10.349

Crianças de 0 a 9 anos: 1.215 (11,74%)

Fraternidade

CMEI: 1

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 3.834

Crianças de 0 a 9 anos: 460 (11,99%)

Ideal

CMEI: 0

CEI: 2

Escola Municipal: 1

Habitantes: 5.686

Crianças de 0 a 9 anos: 585 (10,29%)

Interlagos

CMEI: 1

CEI: 2

Escola Municipal: 3

Habitantes: 12.291

Crianças de 0 a 9 anos: 1.574 (12,81%)

Lindóia

CMEI: 1

CEI: 2

Escola Municipal: 3

Habitantes: 12.540

Crianças de 0 a 9 anos: 1.447 (11,54%)

Pioneiros

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 7.420

Crianças de 0 a 9 anos: 1.060 (14,29%)

Parque das Indústrias Leves

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 1.793

Crianças de 0 a 9 anos: 188 (10,49%)

Vila Siam

CMEI: 0

CEI: 4

Escola Municipal: 0

Habitantes: 6.810

Crianças de 0 a 9 anos: 643 (9,44%)

Bela Suíça

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 332

Crianças de 0 a 9 anos: 22 (6,63%)

Cafezal

CMEI: 2

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 14.355

Crianças de 0 a 9 anos: 1.485 (10,34%)

Guanabara

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 10.785

Crianças de 0 a 9 anos: 965 (8,95%)

Industrial 4

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 233

Crianças de 0 a 9 anos: 25 (10,73%)

Inglaterra

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 2

Habitantes: 10.051

Crianças de 0 a 9 anos: 1.077 (10,71%)

Jamile Dequech

CMEI: 1

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 2.744

Crianças de 0 a 9 anos: 290 (10,57%)

Nova Esperança

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 2.357

Crianças de 0 a 9 anos: 371 (15,74%)

Piza

CMEI: 1

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 12.570

Crianças de 0 a 9 anos: 1.362 (10,83%)

São Lourenço

CMEI: 2

CEI: 5

Escola Municipal: 4

Habitantes: 17.660

Crianças de 0 a 9 anos: 2.395 (13,56%)

São Miguel

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 418

Crianças de 0 a 9 anos: 78 (18,66%)

Tucanos

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 7.355

Crianças de 0 a 9 anos: 807 (10,97%)

União da Vitória

CMEI: 1

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 7.704

Crianças de 0 a 9 anos: 1.344 (17,45%)

Vivendas do Arvoredo

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 7.599

Crianças de 0 a 9 anos: 1.019 (13,41%)

Bandeirantes

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 1

Habitantes: 8.270

Crianças de 0 a 9 anos: 708 (8,56%)

Cilo 2

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 2.222

Crianças de 0 a 9 anos: 250 (11,25%)

Cilo 3

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 0

Habitantes: 4.100

Crianças de 0 a 9 anos: 617 (15,05%)

Colúmbia

CMEI: 1

CEI: 1

Escola Municipal: 0

Habitantes: 7.308

Crianças de 0 a 9 anos: 1.016 (13,91%)

Leonor

CMEI: 3

CEI: 2

Escola Municipal: 4

Habitantes: 22.293

Crianças de 0 a 9 anos: 2.598 (11,66%)

Olímpico

CMEI: 3

CEI: 1

Escola Municipal: 3

Habitantes: 11.744

Crianças de 0 a 9 anos: 1.666 (14,18%)

Palhano 1

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 24.498

Crianças de 0 a 9 anos: 2.607 (10,64%)

Palhano 2

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 2.608

Crianças de 0 a 9 anos: 264 (10,12%)

Presidente

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 2

Habitantes: 13.481

Crianças de 0 a 9 anos: 1.123 (8,33%)

Royal

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 0

Habitantes: 4.153

Crianças de 0 a 9 anos: 595 (14,32%)

Sabará

CMEI: 0

CEI: 0

Escola Municipal: 1

Habitantes: 2.821

Crianças de 0 a 9 anos: 290 (10,28%)

Tókio

CMEI: 0

CEI: 1

Escola Municipal: 3

Habitantes: 11.391

Crianças de 0 a 9 anos: 1.240 (10,89%)



Leia a primeira reportagem da série aqui:

Centro de Londrina tem recorde de idosos, mas fenômeno se espalha por outros bairros De acordo com dados do Plano Diretor do município - publicado em janeiro de 2025, mas com números relativos a 2022 -, dos 30.379 habitantes, 29,23% (8.879) são de pessoas acima dos 60 anos.



