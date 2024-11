'Demure' é eleita a palavra do ano por dicionário online; veja lista completa

O dicionário online Dictionary.com mostrou que tem usuários fofos, discretos e atenciosos, já que elegeu "demure" com a palavra do ano de 2024. A plataforma foi na contramão do dicionário Collins, que elegeu "Brat" como a mais usada.





A expressão inglesa ressurgiu no TikTok com a criadora de conteúdo Jools Lebron, que fez um vídeo em que se arruma de forma "muito demure". Ela define a expressão como "se nada tivesse que ser tão sério. Nada tivesse que ser tão agressivo. Como se tudo pudesse ser muito fofo. Onde, você sabe, não fazemos muito. Fazemos apenas um pouco. Não sou louca por isso, sou muito tranquila".





O vídeo viralizou na rede social e foi replicado por milhares de usuários, em diversos contextos, transformando-se em uma "trend". Fazer um penteado, usar um laço na cabeça ou cozinhar um bolo, por exemplo, pode ser muito "demure".





O Dictionary.com definiu a palavra como "caracterizado por timidez e modéstia; reservado". Segundo a plataforma, o termo teve um aumento de 1200% nas buscas em 2024.





Com a popularização do termo, a trend ganhou novos caminhos. Qualquer coisa, como dirigir ou até comer um sanduíche, também podia ser "demure".





O dicionário também anunciou sua lista de palavras do ano. Confira a lista completa:





"brainrot": refere-se aos efeitos de passar tempo demais consumindo conteúdo de baixa-qualidade nas redes sociais.





"brat": usado para se referir a alguém que é confiantemente rebelde, ousadamente atrevido e desafiador de forma lúdica.





"extreme weather": este ano mostrou um aumento amplo no uso do termo científico (clima extremo, em português) no dia a dia





"midwest nice": descreve uma maneira cortês e amigável, muitas vezes envolvendo autodepreciação, polidez e evasão de conflitos





"weird": tipicamente apresenta buscas no sentido de "estranho", mas, neste ano, a palavra foi pesquisada 426% mais frequentemente em buscas relacionadas à política