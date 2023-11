Dia da Língua Portuguesa: Professoras de Londrina ministram aulas de forma voluntária

Comemora-se neste domingo (5) o Dia Nacional da Língua Portuguesa, em celebração ao nascimento de Rui Barbosa, escritor, jornalista e político brasileiro, que foi membro da Academia Brasileira de Letras e atuante na educação pública. Vindo de uma família engajada na causa educacional, foi reconhecido participar da luta pela defesa do processo abolicionista e agir por mudanças sociais. Hoje, as docentes Edina Panichi e Viviane Alexandrino trabalham de forma similar, buscando democratizar os seus conhecimentos sobre a língua nacional sem deixar de reivindicar mais direitos à classe.





Edina Panichi trabalhou como docente no curso de Letras da UEL (Universidade Estadual de Londrina) até 2003, ano em que se aposentou formalmente. A pós-doutora, então, rejeitou a opção que lhe fora oferecida de prestar um novo concurso para seguir em sala de aula e decidiu dedicar-se voluntariamente, ou seja, sem remuneração.

“A UEL não tinha, naquela época, um mecanismo que propiciasse esse tipo de vínculo e, então, criou a categoria Docente Sênior. Fui a primeira a me inserir nessa categoria e sou a mais antiga ainda em atuação”, explica.





Requisitada internacionalmente pelo seu alto grau de especialização, a professora ressalta que o seu prazer é ver o crescimento intelectual dos alunos. “O meu pagamento é acompanhar o crescimento intelectual e o sucesso alcançado por meus alunos e orientandos, grande parte deles atuando no ensino superior não só na UEL, mas em outras universidades pelo Brasil afora”, expõe.

Devido ao seu comprometimento com a educação pública, Edina Panichi foi homenageada pela Câmara Municipal de Londrina, recebendo o título de Cidadã Honorária do município no último 5 de maio, Dia Internacional da Língua Portuguesa.





Já Viviane Alexandrino, assim como Edina, também ministra aulas voluntariamente. Professora do ensino fundamental e médio há seis anos, ela atua há um ano como docente de Língua Portuguesa no cursinho comunitário pré-vestibular PPU (Passo a Passo para a Universidade), que é mantido pela Congregação dos Oblatos de São José.





