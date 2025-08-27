Educação de Londrina abre cadastro de vagas para P4 na Rede Municipal

A SME (Secretaria Municipal de Educação) de Londrina inicia, na próxima segunda-feira (1º) o Cadastro de Solicitação de Vaga para crianças que já completaram a idade mínima obrigatória para ingresso no P4 e que ainda não possuem matrícula na Rede Municipal. O prazo para fazer a solicitação vai até o dia 30 de setembro.





O cadastro é destinado a crianças nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2022. Para solicitar uma vaga, o responsável deve acessar o site matriculas.londrina.pr.gov.br e preencher as informações solicitadas. Os documentos necessários são: certidão de nascimento ou Registro Nacional Migratório (para estrangeiros); comprovante de endereço atualizado e CPF do responsável legal.

De acordo com o diretor Administrativo e de Planejamento da SME, Junior Cesar Dias de Jesus, em novembro de 2025 as unidades escolares entrarão em contato com as famílias, utilizando os telefones informados no cadastro, para realizar o agendamento da matrícula.





“Os responsáveis que não realizarem o cadastro dentro do período indicado só poderão solicitar vaga no próximo período, no início de 2026, de acordo com o cronograma da Rede Municipal”, informou o diretor da secretaria.

P4 ao 5º ano – Alunos já matriculados na Rede Municipal





Para os alunos que já estão matriculados na Rede Municipal em 2025, não é necessário realizar um novo cadastro, pois a vaga para o próximo ano está garantida.





Caso a unidade escolar em que o aluno está matriculado em 2025 ofereça a série subsequente em 2026, e tenha disponibilidade de vagas para atender toda a turma, a matrícula será automaticamente garantida. Entretanto, se a unidade não tiver capacidade de atender toda a demanda, os alunos deverão atualizar seus endereços, pois serão encaminhados para outras unidades com base no georreferenciamento (proximidade da residência), conforme critérios estabelecidos pela Rede Municipal.

Neste caso, a família será informada para qual escola a criança foi direcionada e a matrícula deverá ser agendada e efetivada diretamente nesta unidade, em novembro de 2025. No ato da matrícula, as informações prestadas deverão ser comprovadas mediante a apresentação dos documentos originais.





Rematrícula

De acordo com a SME, no mês de outubro, todas as famílias dos alunos da EJA (Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos), matriculados na Rede Municipal de Ensino deverão comparecer à unidade escolar para atualizar os dados cadastrais do aluno e assinar a ficha de rematrícula, confirmando a intenção de continuidade na mesma unidade para o ano letivo de 2026.





P5 ao 5º ano – Alunos que não possuem matrícula na Rede Municipal (oriundos da rede privada ou de outro município)

As crianças que ingressarão pela primeira vez na Rede Municipal em 2026 (oriundas da rede privada ou transferidas de outros municípios) deverão, a partir do dia 2 de janeiro de 2026, acessar o site matriculas.londrina.pr.gov.br, preencher as informações solicitadas e realizar a solicitação de vaga.

O encaminhamento será feito conforme o georreferenciamento e a disponibilidade de vagas. Em caso de dúvidas ou dificuldades no acesso, o responsável poderá procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência (Escola ou CMEI) para orientações.





Creches





Os cadastros para interessados em vagas de creche (0 a 3 anos) deverão ser agendados diretamente com a Central de Vagas, pelos telefones (43) 3375-0220 ou (43) 3375-0282.





Para dúvidas gerais ou outras informações, o Setor de Matrícula e Documentação Escolar da SME está disponível pelos telefones (43) 3375-3132/3375-0237.





