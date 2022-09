Educação de Londrina inicia chamada para matrícula escolar de 2023

A partir desta sexta-feira (16), a primeira etapa da chamada pública para a matrícula escolar de 2023 será promovida pela SME (Secretaria Municipal de Educação). O prazo para a matrícula será de um mês, encerrando no dia 16 de outubro. Os pais e interessados em matricular seus filhos devem acessar o site da Prefeitura de Londrina e informar os documentos necessários.

Esta fase é obrigatória para todos os alunos que vão pleitear uma vaga no P4, P5 e 1º ano, para o ano letivo de 2023, nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), nos CEIs (Centros de Educação Infantil) e nas escolas municipais.

Por isso, tanto os alunos que já estudam na rede municipal, quanto os que serão transferidos da rede particular ou que farão sua primeira matrícula devem se inscrever.

Neste chamamento para a matrícula escolar, devem ser cadastradas as crianças com as seguintes datas de nascimento:

P4 – Crianças nascidas a partir de 01/04/2018 a 31/03/2019 P5 – Crianças nascidas a partir de 01/04/2017 a 31/03/2018
1º ano – Crianças nascidas a partir de 01/04/2016 a 31/03/2017



Como fazer a inscrição

Para os alunos que já estudam na rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação fornecerá QR-Code com um link individual para o acesso e preenchimento das informações solicitadas. Quando a unidade escolar já oferecer o ano escolar subsequente, os pais terão a opção de seguir na mesma unidade. Quando for esse o caso, o procedimento é mais rápido e simples e, ao final, o aluno terá a vaga garantida neste CMEI, CEI ou na escola municipal.

Caso os pais escolham colocar a criança em outra escola, no ano letivo de 2023, porque a unidade não oferece o ano que a criança cursará ou por outro motivo, eles devem seguir as orientações contidas no QR-Code enviado pela SME. Esse link contido do código QR utiliza o sistema de georreferenciamento, que busca a unidade escolar mais próxima da família.

Para a efetivação da matrícula daqueles que optaram pela mudança de unidade escolar, o adulto responsável precisa entrar em contato com a unidade escolar indicada e agendar a matrícula. Esse procedimento deverá ser feito no período de 21 de novembro a 2 de dezembro.

Já os pais das crianças que vêm da rede privada de ensino ou que farão o primeiro ingresso na municipal deverão acessar o site da Prefeitura e preencher os dados solicitados para concluir a inscrição no processo.

Aqueles que não fizerem o cadastro dos alunos durante este mês serão atendidos apenas no próximo ano, em 2023, por meio do sistema de vagas remanescentes, ou seja, aquelas que sobrarem, conforme o cronograma da rede municipal de ensino.

Dicas importantes





Para ajudar os pais e responsáveis, a diretora administrativa e de planejamento da Secretaria Municipal de Educação, Rosana Daliner Acosta Marchese, deu algumas dicas importantes para o momento do cadastro no site.

Segundo ela, os pais precisam se atentar na hora de preencher as informações que solicitam se a criança tem ou não irmão estudando na rede municipal. “Preencher corretamente essa informação é muito importante, porque ela ajudará o sistema a priorizar que os irmãos fiquem na mesma escola, ou seja, vai localizar o irmão no sistema e se tiver a vaga na mesma unidade, colocará o outro junto”, explicou.

Outra dica aos pais é sempre usar o mesmo CPF do adulto responsável para fazer o cadastro. Esse ponto é relevante para a família que tem duas ou mais crianças a serem matriculada. “O mesmo CPF ajuda na distribuição dos alunos, pois o sistema de georreferenciamento irá ler as informações e entender que as crianças são parentes e, nesse caso, priorizará que elas fiquem na mesma escola, caso haja vaga nessa unidade”, ressaltou Marchese.



Documentos necessários





Para inscrever as crianças na rede municipal de ensino, os pais e responsáveis precisam ter em mãos alguns documentos. Entre eles é preciso do número da Certidão de Nascimento da criança ou número de inscrição do Registro Nacional Migratório (para estrangeiros); uma conta de luz da Copel e de água da Sanepar para comprovar a residência e a carteira de identidade (RG) e o CPF do adulto responsável. Esses documentos deverão ser apresentados posteriormente nas unidades escolares para confirmarem a matrícula.





Resultado da inscrição





Nos dias 14 a 18 de novembro, os pais devem consultar o resultado da matrícula no site da Prefeitura de Londrina. Neste local estará escrito o nome da unidade de educação que os pais devem comparecer para apresentar os documentos originais e as cópias inscritas no ato do chamamento on-line.

A Secretaria de Educação lembra que o cadastro inicial no chamamento não significa que a criança está automaticamente matriculada. “Às vezes, os responsáveis acham que ao preencher o cadastro já está tudo certo. Mas, a criança só tem direito à vaga depois que a família apresentar os documentos na unidade escolar. Portanto, todos devem se atentar aos prazos e consultar o site da Prefeitura de Londrina do dia 14 a 18 de novembro”, disse a diretora da SME.



Outras matrículas





As novas matrículas para os alunos que cursarão os 2º, 3°, 4º e 5º anos deverão ser solicitadas apenas no ano que vem (2023). Já pais dos pequenos, que têm de zero a 3 anos de idade, precisam agendar o cadastro diretamente na Central de Vagas, nos telefones 3375-0220 ou 3375-0282.





Dúvidas