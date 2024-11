Enem 2024: Londrinenses '50+' buscam vagas na universidade

As questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já são desafiadoras para os estudantes na faixa etária dos 17 e 18 anos. O que dizer, então, para quem esteve por duas, três décadas longe dos bancos escolares? É por isso que alunos e ex-alunos da rede estadual de educação do Paraná que já passaram dos 50 anos reforçam o trabalho de revisão do conteúdo, principalmente entre a primeira e segunda fase do exame, na tentativa de competir de igual para igual em uma prova de fogo até o próximo passo: a universidade.





Aos 51 anos, a dona de casa Marinalva Maria de Souza, que terminou o Ensino Médio no Ceebja de Londrina, conta que a primeira fase do Enem, no dia 3 de novembro, foi difícil, mas que deu o melhor de si. “O tema da redação que tratou dos desafios para valorização da herança africana no Brasil é bastante falado, mas a preocupação com o tempo, a ansiedade e um pouquinho de insegurança me atrapalharam um pouco”, relembra.

E não é para menos. Marinalva esteve por mais de 30 anos longe dos livros e cadernos. Abandonou cedo os estudos para se casar, mas a chama de aprender sempre esteve acesa dentro dela. “Sempre quis ser assistente social para cuidar de idosos e de dependentes químicos e minha família me incentivou a realizar esse desejo na maturidade. A Educação de Jovens e Adultos foi o caminho”, ressalta ela, que é avó zelosa e se divide entre os cuidados com a neta e as quatro horas diárias de estudo.





“A 'profe' aqui é só orgulho pela determinação da Marinalva, que está tendo dois desafios neste fim de ano: o Enem e o vestibular da Universidade Estadual de Londrina”, celebra a professora e incentivadora, Kátia Santos.

