Enem abre cadastro para servidores de apoio

As inscrições estão abertas para o cadastro de servidores de apoio para atividades de elaboração do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022. O processo seletivo escolherá docentes vinculados a instituições de educação superior de todo o Brasil. A inscrição deverá ser efetuada até o dia 24 de abril, exclusivamente por meio do formulário.

Os profissionais selecionados substituirão os servidores do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que se declararam impedidos de atuar na edição de 2022 do exame. Ao todo, são 10 vagas, sendo que as áreas de linguagens e matemática terão três vagas cada e as áreas de ciências da natureza e ciências humanas, duas vagas cada. Os profissionais receberão R$ 400 por dia efetivamente trabalhado, comprovado por lista de presença assinada pelo colaborador.

Para participar da seleção, o profissional precisa ter diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado e emitido por instituição de educação superior credenciada pelo poder público competente, nas áreas listadas no edital da chamada pública; fazer parte do BNI (Banco Nacional de Itens) do Inep e ter realizado capacitações do instituto para elaboração de itens. Confira a íntegra do edital.





Também é necessário ter experiência em atividade docente, nos últimos 24 meses, no curso de graduação vinculado à área para a qual o profissional pretende efetuar inscrição, além de comprovar o vínculo com a instituição de educação superior por meio de “Declaração de Exercício de Atividade Docente”. O documento deve ser preenchido e assinado pelo coordenador de curso ou o dirigente da instituição.





Não é permitido que o docente faça parte do quadro de servidores efetivos ou comissionados do Inep, do MEC (Ministério da Educação), da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) ou da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), ou estar em exercício em algum deles.