Enem: Veja algumas apostas de temas para a redação

A pouco mais de dois meses da edição de 2023 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os candidatos a uma vaga no ensino superior costumam fuçar nos jornais, redes sociais e nos sites em busca de informações sobre um possível tema para a redação. A verdade é que a temática de cada edição da prova é guardada a ‘sete chaves’ e, por conta disso, a única coisa que o estudante pode fazer é: se preparar!





A professora de redação do Colégio Marista, Laís Souza Sorace, explica que a orientação que ela sempre passa para os alunos é que eles devem estar sempre preparados para qualquer tema que apareça na temida folha de redação. Segundo ela, o fator surpresa também faz parte do processo avaliativo do candidato, já que o Enem leva em conta a capacidade de o aluno articular um tema que ele pode não ter domínio.

Para estar preparado, a professora garante que não tem segredo: é produzir. Ela ressalta que os alunos podem fazer uma texto por semana, variando as temáticas, já que isso pode aumentar a possibilidade de ele já ter tido contato com o possível tema da redação durante a preparação.





Para este ano, a professora aposta que a redação tenha como eixo temático as minorias. Sorace explica que o slogan do atual governo fala em “União e Reconstrução” e, por isso, a temática pode girar em torno das minorias, como uma forma de unir as pessoas e reconstruir o país. Ela detalha que o tema não deve focar em minorias específicas, como mulheres ou a população negra, assim como indígenas e demais povos tradicionais, já que o assunto foi abordado na edição do ano passado. A professora acredita que o aluno vai precisar discutir de forma geral a questão das minorias durante a redação.





