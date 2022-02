Entenda o que é o FIES, financiamento estudantil que gerou debate no "BBB22"

O ator e cantor Tiago Abravanel chamou atenção de quem acompanhava o "BBB22" enquanto ele conversava com Jessilane. O neto de Silvio Santos revelou desconhecer o objetivo e o que é Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).



"Já ouvi falar, mas conta o que é", disse o artista. A resposta é que se trata de um programa do governo federal que oferece o financiamento de cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior.



O financiamento oferece juros zero para estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. Há ainda uma outra modalidade de financiamento, chamada de P-Fies, que oferece empréstimos com juros que variam de acordo com o banco e que não tem ligação com os processos seletivos do Fies.

O Fies pode financiar de 50% até 100% do valor da mensalidade de um curso de graduação, dependendo da renda mensal da família do estudante.



Durante o curso, o aluno deve pagar mensalmente ao banco um valor de coparticipação, que corresponde à parcela da mensalidade que não foi financiada. Depois de formado, o estudante deve começar a quitar o empréstimo.

