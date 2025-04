Equipe da Unioeste disputa maratona com carro movido a hidrogênio

O Grupo Cataratas de Eficiência Energética (GCEE), projeto de extensão do Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus Foz do Iguaçu, está prestes a embarcar para um novo desafio. Após obter resultados notáveis na etapa nacional da Shell Eco-Marathon, realizada em agosto de 2024 no Pier Mauá (RJ), a equipe prepara os últimos detalhes para participar da Shell Eco-Marathon Americas 2025, na categoria Urban Concept, em Indianápolis, nos Estados Unidos, com o carro movido a hidrogênio verde produzido no Itaipu Parquetec.





Partem rumo à competição na segunda-feira (31) um total de 12 alunos acompanhados pelo professor da Unioeste e coordenador do projeto, Fernando José Gaiotto, e pelo professor e subcoordenador, Antonio Marcos Massao Hachisuca (Shiro). O grupo alcançou em 2024 o feito histórico de se tornar a primeira equipe da América Latina a ser aprovada nas inspeções técnicas e a colocar um veículo conceito urbano movido a hidrogênio na pista para rodar. O desempenho impressionou engenheiros e técnicos da competição, levando ao convite para a etapa americana.

“A última vez que o GCEE competiu nos Estados Unidos foi em 2012. Agora, em 2025, a equipe tem a possibilidade de repetir esse feito e com grandes chances de se tornar campeã. Temos um carro competitivo, robusto e com tecnologia embarcada que nos garante um certo conforto. O veículo vai contar com um sistema de telemetria que informará os dados para o box enquanto o piloto dirige em tempo real com o veículo na pista”, conta o professor e coordenador da equipe Fernando Gaiotto.





CIRCUITO DE INDIANAPOLIS





Durante a competição, promovida de 2 a 6 de abril, a equipe terá o desafio de percorrer o trajeto de 16 quilômetros em 35 minutos no icônico circuito da Indianapolis Motor Speedway.

“Na etapa americana nós temos um trecho mais longo do que a etapa brasileira. São quatro voltas de aproximadamente 4 quilômetros de pista, com duas paradas cada volta, dentro de um tempo total de 35 minutos, para completar a prova. Buscamos e treinamos para sermos eficientes. Realmente para conquistar essa categoria. Nossa equipe está muito motivada para trazer esse título para o Brasil", complementa Gaiotto.





A capitã e acadêmica do curso de engenharia mecânica, Giulia Demarchi, compartilha as expectativas da equipe para essa grande competição. "Estamos muito orgulhosos por representarmos o Brasil, o Estado do Paraná e a Unioeste. Nossas expectativas estão muito altas, e temos nos dedicado intensamente na preparação. O ritmo está acelerado, e cada membro da equipe está dando o seu melhor para garantir um ótimo resultado. Melhoramos nosso projeto em relação ao que apresentamos no Rio de Janeiro no ano passado, e isso nos deixa ainda mais confiantes na expectativa de conquistar um prêmio para a nossa universidade e para o país", conta.