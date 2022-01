Escola de Circo de Londrina está com inscrições abertas para curso gratuito

A Escola de Circo de Londrina está com inscrições abertas para o curso de circo. As vagas são gratuitas e limitadas, e as aulas presenciais começam nesta segunda-feira (17). Porém, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de janeiro. A escola fica na zona Norte, na avenida Saul Elkind, 790. Interessados cliquem aqui.

As aulas são presenciais e serão de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, ou nas terças e quintas, das 9h às 12h.

Por conta da pandemia de Covid-19, a Escola de Circo cumprirá todos os protocolos de segurança e exigências sanitárias durante as aulas.





Podem participar do curso as crianças a partir dos seis anos de idade, e no caso de menores de 18 anos é necessária a autorização do responsável para realizar a inscrição. Não há uma idade máxima para os participantes.





As aulas circenses estimulam o desenvolvimento criativo, além de oferecer um espaço de ensino social que leva alternativas de estudos e formações reflexivas.

O curso da Escola de Circo existe desde 2004 e já formou inúmeros artistas.





Um dos gestores da escola, Sérgio Oliveira, relatou que o trabalho busca destacar as principais técnicas circenses. “Ao longo do processo, visamos a questão da arte-educação, onde usamos o circo como uma ferramenta pedagógica para lidar com situações diversas. Já temos ex-alunos em países da Europa, Estados Unidos e China”, destacou.





Durante as aulas, são desenvolvidas as técnicas de acrobacia de solo, acrobacias aéreas, equilíbrio, manipulação e técnicas especiais. O curso possui três módulos: iniciante, intermediário e avançado; e a duração varia de acordo com o desenvolvimento do aluno.





As aulas do curso são coordenadas pela ALC (Associação Londrinense de Circo). A Escola de Circo de Londrina faz parte do Programa de Vilas Culturais da Secretaria Municipal de Cultura, e tem patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).