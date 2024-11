Escola municipal de Cambé terá videomonitoramento e reconhecimento facial

A partir desta sexta-feira (22) a Escola Municipal Padre Symphoriano Kopf, localizado no Jardim Santo Amaro, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), vai contar com videomonitoramento e reconhecimento facial de alunos, professores e funcionários.





O projeto Escola Inteligente e Segura tem como principal objetivo tornar o ambiente escolar mais seguro e tecnológico. Foi viabilizado por meio de parceria entre a Prefeitura, a deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) e a empresa desenvolvedora da tecnologia, Gamma Serviços e Sistemas.

A escola do Santo Amaro foi escolhida por ser a maior da rede municipal. Ao todo, são 677 crianças, 57 professores e 16 funcionários. Com isso, será introduzido o controle facial como ferramenta para reduzir a evasão escolar, com controle maior da frequência dos alunos; otimizar os gastos com a merenda, evitando desperdícios; e auxiliar na gestão de programas de auxílio governamental.





Além disso, a tecnologia implantada promete dar mais segurança para os alunos, com torre de monitoramento integrado com a Polícia Militar e Prefeitura, além de circuito de imagens, garantindo a tranquilidade dos pais quanto à presença e segurança de seus filhos na escola.

AMBIENTE SAUDÁVEL E SEGURO





“Temos que utilizar a tecnologia para melhorar a estrutura dos serviços públicos. Esse sistema de videomonitoramento e reconhecimento facial traz ainda mais segurança para nossos alunos, professores e demais profissionais que atuam na escola" reforçou o prefeito Conrado Scheller.

“Nossa intenção é tornar o ambiente escolar mais seguro para toda a comunidade escolar, além de garantir tranquilidade aos pais”, afirma a deputada Luísa Canziani.





A secretária municipal de Educação, Estela Camata, reforça o esforço que a atual administração tem investido muito em segurança escolar. “É muito importante que nossas crianças e profissionais de educação tenham um ambiente saudável e seguro. O Projeto Escola Inteligente e Segura vem somar às nossas iniciativas, e em análise para ampliar para outras unidades”, informa.





“Trata-se de uma tecnologia inovadora que permite o monitoramento e o reconhecimento facial de alunos e funcionários. Cambé é o primeiro município do Paraná a oferecer o serviço, que traz mais segurança e tranquilidade a todos”, apontou Andrei Medeiros, um dos sócios da Gamma Serviços e Sistemas.





(Com informações da Prefeitura de Cambé)