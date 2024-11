Escola Municipal do Eli Vive em Londrina ganha sede em terreno de 6.300m²

Obra muito esperada pela comunidade, a Escola Municipal Campo, Trabalho e Saber, do assentamento Eli Vive, no distrito de Lerroville, zona sul de Londrina, foi oficialmente inaugurada ma sexta-feira (22).





A Prefeitura de Londrina assumiu a escola em dezembro de 2017. Pouco tempo depois, a estrutura de lona usada para as aulas se transformou em uma sede de madeira onde a escola permaneceu até pouco antes da inauguração da nova sede. Hoje, a instituição de ensino ocupa um terreno de 6.300m² e tem 2.033,55m² de área construída. Feita pela empresa Barros Engenharia, ganhadora do processo licitatório, a obra teve início em agosto do ano passado e foi concluída em um ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A nova sede oferece 6 salas, laboratório, brinquedoteca, biblioteca, sala de contraturno, área administrativa (secretaria, coordenação e direção), área de serviço, cozinha, refeitório, banheiros (alunos, professores, funcionários, PNE) quadra coberta com arquibancada e poço artesiano. O investimento final foi de R$ 8.249.353,82.





A escola tem 145 alunos de quatro a 11 anos de idade – da pré-escola (P4 e P5) até a 5 série. Mas agora a capacidade é para até 220 crianças, o que vai permitir a oferta de vagas também para alunos dos sítios de chácaras próximas. No Eli Vive moram 500 famílias, totalizando cerca de 3000 pessoas.

Publicidade





“É uma alegria especial poder entregar esta escola. Não só por ser uma das estruturas mais modernas e completas, mas pelo significado que ela tem para a comunidade do assentamento que sempre priorizou o aprendizado e a educação”, disse o prefeito Marcelo Belinati, que esteve na cerimônia de inauguração com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.





IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

Publicidade





Zara Figeiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação e Cultura, veio especialmente a Londrina para a inauguração da escola.Representando o Ministro Camilo Santana, ela salientou a importância histórica da luta do grupo que hoje se destaca pelo sucesso de seu trabalho e organização. E assumiu o compromisso, em nome do governo federal, de enviar recursos ainda este ano para que a escola possa investir em capacitação.





As autoridades foram recebidas pelos líderes do Assentamento Edelvan Carvalho e Sandra Ferrer (Flor) e pelo diretor da escola, José Carlos Lisboa. Prestigiaram a inauguração a prefeita de Tamarana, Luiza Suzukawa; a vereadora de Londrina Lenir de Assis; o deputado estadual Professor Lemos; Paulo Rosa, representando o Núcleo Regional de Educação e Nilton Guedes, Superintendente do Incra do Paraná.





Também estiveram presentes Roberto Baggio, dirigente Nacional do MST (Movimento dos Sem Terra); Valter Leite, dirigente Nacional de Educação e Jones Fernando, dirigente Estadual de Educação, ambos do MST, e José Damasceno, Dirigente Estadual do movimento.