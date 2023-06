Estudantes de Londrina vencem concurso de música interestadual

Com mais de 200 concorrentes, as estudantes de Londrina Marina Inagaki Shimizu e Cecília Lepri de Almeida foram destaque na 8ª edição do concurso interestadual de música Positivo's Voice.





A final foi transmitida no canal do Colégio Positivo no YouTube e pode ser acessada no link. A nota foi composta pela soma da votação do público e dos jurados.





Segundo a assessora de Música do colégio, Micheline Prais de Aguiar Marim Gois, o Positivo’s Voice valoriza e incentiva a habilidade vocal dos alunos.





“Um concurso desse porte valida a inserção da música na escola, além de valorizar a aptidão musical dos estudantes, despertando e reconhecendo talentos. Ele oferece espaço para que os estudantes mostrem seus talentos, que são reconhecidos não apenas pela família, mas também pela comunidade escolar, que é um ambiente de descobertas e trocas”, afirma.





A apresentação individual de Marina Inagaki Shimizu pode ser conferida neste link e a de Cecília Lepri de Almeida neste link.