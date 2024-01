Estudantes já podem consultar resultado do Enem 2023

O resultado do Enem 2023 já pode ser consultado pelos estudantes na manhã desta terça-feira (16), desde às 9h. No mesmo horário, Inep e Enem divulgam os dados do exame em coletiva de imprensa.





Para conferir a nota, os estudantes devem acessar a Página do Participante até que seu boletim de desempenho apareça —a nota dos treineiros estará disponível apenas em março.

Apesar de o Inep afirmar que o resultado estaria disponível a partir desse horário, o site do programa apresenta instabilidade e diversos estudantes reclamam que não conseguem acessá-la. Desde a madrugada o site apresenta problemas de acesso.





O acesso à página é feito com o login único da plataforma gov.br. É preciso digitar o CPF e clicar em "Avançar". Lá, será possível encontrar o boletim de desempenho do Enem.

Para quem perdeu a senha, é possível recuperá-la ao clicar em "Esqueci minha senha", selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.





Dos 3,9 milhões de inscritos na edição de 2023, 1,2 milhões não fizeram o exame, o primeiro sob a atual gestão do presidente Lula (PT). A taxa de abstenção do exame foi de 32%.

O exame foi aplicado em novembro. O tema da redação foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".





Esta edição do Enem ficou marcada por queixas de políticos de direita sobre um suposto viés ideológico em algumas questões. A bancada ruralista chegou a pedir anulação de duas questões que, na visão do grupo, produziam uma imagem negativa e errada do agronegócio.