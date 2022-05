Evento da UEL debate importância dos arquivos para a comunidade

De acordo com o coordenador do NDPH, José Miguel Arias Neto, do Departamento de História, o objetivo é divulgar e esclarecer como os arquivos podem contribuir para a Universidade e o município, discutindo a relevância dos documentos públicos e privados para a administração pública. Para isso, a programação do evento conta com atividades que pretendem debater a relação dos arquivos com a memória e o patrimônio.

Programação

No dia 6, será apresentado, às 19h, o filme alemão “Uma Cidade Sem Passado” (Das schreckliche Mädchen), no Museu Histórico de Londrina. Após a exibição, a professora Jamile Carla Baptista, do Departamento de Ciências Sociais, e o professor Mauro Roberto Rodrigues, do Departamento de Artes Cênicas, farão alguns comentários a respeito do longa.





No dia 8, haverá a mesa-redonda “Arquivos, Sociedade e Cidadania” na Sala de Eventos do CLCH da UEL, às 19h30. A atividade contará com a presença da professora Edmeia Aparecida Ribeiro, diretora do Museu Histórico; de Bruno Sergio Galati, procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná; da professora Izângela Maria Sansoni Tonello de Oliveira, diretora do SAUEL; e do coordenador do NDPH.

No dia 10, será apresentado, às 19h, o filme “Narradores de Javé” no Museu Histórico. Os comentários sobre a exibição serão feitos pelos professores Márcio José Pereira e Wander de Lara Proença, ambos do Departamento de História.