Evento gratuito em Curitiba apresenta tendências, inovação e estratégias para o futuro do marketing

A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) promove, pela primeira vez, o ESPM Day em Curitiba, em parceria com a Academic Ventures. O evento faz uma imersão de conhecimento por meio de uma programação de palestras e painéis com especialistas em comunicação, marketing e negócios. O encontro acontece nesta quarta-feira (12), às 8h30, no Qoya Hotel Curitiba, e será uma oportunidade para acompanhar tendências, debater desafios do setor e desenvolver estratégias inovadoras para se destacar no mercado. A participação é gratuita.

Durante o ESPM Day, será apresentado o Master in Business, Marketing & Innovation, curso de pós-graduação em formato híbrido, inédito no Brasil e que terá a primeira turma em Curitiba. Com início previsto para o dia 28 de março, o programa propõe abordagem prática e multidisciplinar na formação de líderes ao integrar gestão, marketing e inovação, desenvolvendo habilidades estratégicas por meio de estudos de caso, projetos aplicados e orientação de professores da ESPM, acadêmicos com ampla vivência de mercado.





Desde julho de 2024, a ESPM está no Paraná em parceria com a Academic Ventures com programas de pós-graduação, MBA, cursos de extensão e in company. A intenção é abrir ainda, neste ano, novos polos no estado.

Na lista de professores confirmados para o Master, destaque para Marcelo Boschi, Melba Porter, Murilo Boccia e Williams Bayczar, quarteto com atuação em projetos para grandes marcas como Natura, Grupo Abril, O Boticário, Walmart, Whirpool, dentre outras.

“Ser vetor do que o mercado regional precisa e o que a ESPM oferece de melhor, está sendo uma jornada gratificante para a Academic Ventures. Pudemos desenhar a muitas mãos e conexões um programa ousado, para profissionais que vão transformar a realidade local integrando três pilares fundamentais da gestão estratégica do futuro: gestão, marketing e inovação. É mais uma empreitada que fortalece o momento de crescimento e prosperidade que Curitiba e o Paraná vivem, alinhados ao espírito sempre inovador de sua gente”, pontua Zaki Akel Sobrinho, CEO da Academic Ventures e partner eegional da ESPM.

O ESPM Day em Curitiba conta com a presença de palestrantes dos mercados de Comunicação e Marketing de empresas e instituições como ADVB-PR, Sinapro, Festval Supermercados, Grupo OM, RPC - Rede Paranaense de Comunicação, Mondelez, Renault, Grupo Tacla, Positivo Tecnologia e Academic Ventures. A moderação dos painéis será realizada pelos coordenadores e parceiros da ESPM.

Confira a programação





8h30 – Credenciamento e Welcome Coffee

9h – Abertura

Tatsuo Iwata – vice-presidente acadêmico da ESPM

9h35 – Talk: “Nem On Nem Off: A Mídia Agora É All Line”

Convidados: Rodrigo Rodrigues, vice-presidente executivo da OpusMúltipla, Sinapro e Grupo OM, Rodrigo Libório, diretor comercial na RPC - Rede Paranaense de Comunicação, e Cida Oliveira, diretora de Marketing do Grupo Tacla

Moderador: Diego Oliveira, professor e coordenador da pós-graduação da ESPM em Salvador e Goiânia

10h25 – Talk: Business Insights: Gestão Estratégica De Negócios

Convidados: Fabiano Szpyra, gerente de marketing no Festval Supermercados, Gislayne Muraro, consultora especialista em Marketing e Inteligência de Mercado e presidente da ADVB/PR – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing, e Marielva Andrade Silva Dias, vice-presidente da unidade de Negócios para Instituições Públicas da Positivo Tecnologia

Moderadora: Frederike Mette, diretora acadêmica de pós-graduação Lato Sensu da ESPM

11h15 – Talk: Gestão Da Inovação: Do Conceito Às Melhores Práticas

Convidados: Paula Hemerly, líder global de Inovação Aberta na Mondelez Internacional, Hélio Gomes Carvalho, assessor de Inovação e Tecnologias 4.0, e Andrei Kuhnen da Silva, gerente geral de Engenharia na Renault - América Latina

Moderador: Zaki Akel, CEO da Academic Ventures e Partner Regional da ESPM

12h05 – Encerramento

Tatsuo Iwata – vice-presidente acadêmico da ESPM

Zaki Akel, CEO da Academic Ventures e Partner Regional da ESPM

Serviço

ESPM DAY

Data: 12 de março

Horário: das 8h30 às 12h30

Local: Qoya Hotel Curitiba – Av. Sete de Setembro, 4.211

Informações e inscrições: https://www.espm.br/eventos/pos-graduacao-eventos/espm-day-curitiba/

Evento Gratuito