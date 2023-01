Fez Enem? Inscrições para o Sisu iniciam em fevereiro; UEL oferta 559 vagas

Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 e pretendem concorrer a uma vaga ofertada via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem ficar atentos ao prazo para as inscrições. De acordo com o Ministério da Educação, as inscrições serão realizadas entre os dias 16 e 24 de fevereiro, diretamente por meio da página do Sisu. Já a divulgação do resultado, anteriormente anunciada para 7 de março, foi antecipada para 28 de fevereiro.





Em 2023, a UEL vai ofertar 559 vagas em 47 cursos de graduação via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Enem para classificar os candidatos. Para conquistarem a vaga, os estudantes devem, também, ter obtido nota superior a zero na prova de redação.

Os estudantes devem preencher todos os dados pessoais, escolher duas opções de cursos, turno e modalidade, sendo cotista ou ampla concorrência.