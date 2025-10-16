Fies 2º semestre: candidatos podem se inscrever em vagas remanescentes a partir do dia 23

Os interessados em uma das vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), referentes ao segundo semestre de 2025, poderão se inscrever no novo processo seletivo a partir do dia 23 até 30 de outubro.
O Fies concede financiamentos a estudantes de baixa renda em cursos superiores não gratuitos em IES (instituições de ensino superior) privadas que participam do programa.
Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:
- Ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos;
- Ter condições de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre de 2025, no curso escolhido;
- Ter participado de uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir de 2010;
- Ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e não ter tirado nota zero na redação.
- Sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- Sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;
- Com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- Com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.
Haverá vagas destinadas à ampla concorrência e às modalidades de ações afirmativas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
Com o Fies Social, metade das vagas (50%) é reservada aos candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 759 em 2025), inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal) com registro atualizado.
Esses estudantes beneficiários do Fies Social poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior, como a mensalidade ou semestralidade.
Nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados na chamada única do dia 4 de novembro deverão validar as informações declaradas na inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, dentro da instituição de ensino superior para a qual se candidatou.
Caso a comissão identifique erros ou inconsistências referentes às informações prestadas, a instituição poderá exigir a apresentação de documentação complementar.
Se a documentação for aprovada, o próximo passo é a validação das informações em um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia após a validação da inscrição pela comissão da faculdade.
Somente após a aprovação do banco poderá ser formalizada a contratação do financiamento, em até dez dias úteis.
Lista de espera
Os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera. Estes poderão ser convocados entre 13 e 28 de novembro de 2025.