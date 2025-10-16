Fies 2º semestre: candidatos podem se inscrever em vagas remanescentes a partir do dia 23

Os interessados em uma das vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), referentes ao segundo semestre de 2025, poderão se inscrever no novo processo seletivo a partir do dia 23 até 30 de outubro.

O Fies concede financiamentos a estudantes de baixa renda em cursos superiores não gratuitos em IES (instituições de ensino superior) privadas que participam do programa.

Quem pode se inscrever

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:





Ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos;

Ter condições de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre de 2025, no curso escolhido;

Ter participado de uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir de 2010;

Ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e não ter tirado nota zero na redação.



O resultado da chamada única do Fies será divulgado no dia 4 de novembro





De acordo com o MEC, a classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para candidatos:





Sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;

Sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;

Com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;

Com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.



Cotas





Haverá vagas destinadas à ampla concorrência e às modalidades de ações afirmativas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Publicidade





Com o Fies Social, metade das vagas (50%) é reservada aos candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 759 em 2025), inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal) com registro atualizado.





Esses estudantes beneficiários do Fies Social poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior, como a mensalidade ou semestralidade. Publicidade



Cronograma



