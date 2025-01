FOLHA e UEL promovem Vestibafest para divulgar lista de aprovados

O momento mais aguardado por muitos está chegando. A contagem regressiva para a divulgação dos nomes dos aprovados no Vestibular 2025 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) já começou. Nesta sexta-feira (10), o Vestibafest vai tomar o Calçadão de Londrina, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, para uma comemoração para lá de especial para mais de 1,9 mil estudantes.





A festa é uma realização da Folha de Londrina e da UEL. Como forma de eternizar esse momento, a FOLHA vai distribuir os cadernos especiais com a lista de aprovados, pontualmente, às 12h. Mas a festa começa antes, já que a partir das 11h, os futuros estudantes da UEL vão poder aproveitar muita música eletrônica sob o comando de um DJ, além de participar do sorteio de brindes. Além disso, um spinner 360 vai perpetuar o momento de muito emoção em fotos e vídeos.

O diretor executivo do Grupo Folha de Londrina, Paulo Sergio da Silva, comemora a tradição de mais de duas décadas do Vestibafest, sendo que o jornal assume a responsabilidade de ser o primeiro veículo impresso a divulgar a boa nova, que é um dos momentos mais importantes para os jovens. “Fazer parte desse momento tão único na vida das pessoas é um grande orgulho”, afirma.





No dia seguinte, 11 de janeiro, o caderno especial Vestibular UEL 2025 vai circular encartado na edição do fim de semana da FOLHA.

A realização da festa no Calçadão de Londrina é uma forma de valorizar todo o centro histórico e os equipamentos da UEL, principalmente o Cine Teatro Ouro Verde, além de resgatar a nostalgia de tempos antigos, quando a festa era feita no centro de Londrina antes de ir para o Aterro do Lago Igapó.





A localização também é um fator importante, devido à proximidade com a rodoviária, terminal urbano e de outros pontos de grande circulação de pessoas. “Isso torna a festa ainda mais democrática e plural para a participação de todos os estudantes das redes de ensino pública e privada, bem como suas famílias”, reforça.

MOMENTO DE PASSAGEM





Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade (Proex), Zilda Andrade aponta que o momento de divulgação dos aprovados no vestibular é o auge de toda a preparação para o ingresso no ensino superior e é um momento de comemoração e de festa para os mais novos estudantes da UEL.





Ao definir como um momento de passagem do ensino médio para a educação superior, Andrade reforça que esse é o primeiro contato que o calouro tem com a vida universitária. “É a partir desse resultado que eles começam a tomar as primeiras providências sobre o que eles precisam fazer para efetivamente serem estudantes da universidade”, aponta, complementando que uma série de documentos precisam ser entregues para que a matrícula possa ser efetivada.

Reitor em exercício, Airton Petris reforça que a entrega das edições especiais da Folha de Londrina com os nomes dos novos ingressantes é um momento de valorização dos estudantes que desejam estudar na universidade. Segundo ele, esse é o primeiro passo do acolhimento dos estudantes que vêm para a UEL, que é uma das instituições de ensino mais importantes do país.





Neste ano, 16.338 estudantes fizeram a inscrição no vestibular, sendo que mais de três mil vieram de outros estados. Isso é reflexo, de acordo com o professor, da potência que a universidade tem no campo da pesquisa, ensino e extensão e do conjunto de ações que complementam a formação do estudante. “Nós somos uma universidade de referência para um grande número de alunos que querem fazer um curso superior de qualidade”, afirma.

Petris faz o convite para que todos os estudantes e suas famílias participem do Vestibafest. “É uma festa que a gente fica muito feliz de realizar todos os anos”, ressalta, complementando que o momento também serve de motivação para aqueles que, neste ano, não conseguiram a vaga na universidade.





CAMPANHA EM PROL DO RESPEITO





A festa é realizada em parceria com a GM (Guarda Municipal), CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), PM (Polícia Militar), Frezarin Eventos e com patrocínio do Colégio Positivo e Biggs. Além disso, a campanha “Antes de Tudo, #EuRespeito”, reforça o comprometimento da universidade em garantir o respeito às pessoas e aos espaços públicos, já que a festa vai acontecer no Calçadão de Londrina.





Por isso, fica proibida a realização de atos e situações que possam constranger os participantes do evento, assim como não é permitido a utilização de tintas que não sejam à base de água e de papel picado, o que pode sujar o Calçadão. Por fim, fica a recomendação para que os participantes não levem bebidas alcoólicas para a festa.