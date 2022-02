Processo seletivo da Paranacidade encerra inscrições nesta sexta

Terminam nesta sexta-feira (4) as inscrições para o processo seletivo do Serviço Autônomo Paranacidade, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, que será realizado pela Fauel (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina).

Serão abertas 15 vagas no regime celetista, com carga horária de oito horas/dia e salários de até R$ 8.314,00. A prova será realizada em 13 de março e a homologação final está prevista para 13 de maio. As inscrições podem ser feitas no site da Fauel.

Das 15 vagas abertas, uma para cada atividade, 14 exigem diploma de Ensino Superior ou tecnólogo.





As oportunidades são para Administrador de Empresas; Advogado; Administrador de Banco de Dados; Analista de Suporte; Analista de Desenvolvimento de Sistema; Arquiteto e Urbanista; Contador; Economista; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecânico; Psicólogo do Trabalho e Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. Há também uma vaga para Assistente de Suporte Técnico Administrativo, que exige Ensino Médio Completo.





O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 para as vagas de curso superior e tecnólogo, e de R$ 60,00 para a de nível médio. O processo seletivo tem prazo de dois anos, prorrogável por uma vez, por igual período. Os salários variam de R$ 6.116,00 a R$ 8.314,00, para os cargos de ensino superior. Para o de ensino médio, a remuneração é de R$ 3.188,00 mais vale-refeição de R$ 660,00, vale-alimentação de R$ 624,00 e plano de saúde.